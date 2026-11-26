Joshua Kimmich kritisiert die Art der Kritik an Jamal Musiala nach der 1:2-Niederlage gegen Lille und betont die Unterstützung des Teams für den verletzten Star.

Nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern München gegen Lille hat Kapitän Joshua Kimmich öffentlich Partei für seinen Mannschaftskollegen Jamal Musiala ergriffen. Der Mittelfeldchef distanzierte sich klar von der Art und Weise, in der die Vereinsführung und die Öffentlichkeit die Leistung des Offensivstars bewertet haben. Kimmich nannte den Umgang mit den persönlichen Umständen des Spielers ein absolutes No-Go und betonte, dass der Mensch immer über dem Verein stehe.

Kritik an der Kommunikation des Vereins

Kimmich übte scharfe Kritik an der internen und öffentlichen Kommunikation während der Verletzungspause von Musiala. Er wies darauf hin, dass Differenzen zwischen der Sportabteilung und den Interessen des Spielers niemals auf dem Rücken eines Athleten ausgetragen werden dürfen. Für ihn ist es inakzeptabel, dass solche Konflikte die psychische Belastung eines Stars erhöhen, der bereits unter körperlichen Beschwerden leidet.

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Der Kapitän verwies auf das Treffen zwischen der Vereinsführung und dem Beraterteam von Musiala am Dienstag. Dieses Gespräch habe zu einem Burgfrieden geführt, was den Prozess der Versöhnung einleiten sollte. Kimmich betonte jedoch, dass die Art der öffentlichen oder internen Kritik, die der Spieler zuvor erfahren hat, diese Versöhnungsbemühungen hätte behindern können. Er forderte einen respektvolleren Umgangston im deutschen Spitzensport.

Tragende Rolle in der vergangenen Saison

Joshua Kimmich erinnerte in seiner Stellungnahme an die herausragenden Leistungen von Musiala in den letzten zwei Jahren. Er hob hervor, dass der Mittelfeldstar die Nationalmannschaft während der EURO getragen habe und danach als der entscheidende Spieler im Trikot des Rekordmeisters gegolten habe. Diese Leistungen mündeten in einer Vertragsverlängerung und der Überreichung der legendären Nummer 10 sowohl beim FC Bayern als auch beim Deutschen Fußball-Bund.

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Kimmich erklärte, dass diese Trikotnummer und der offizielle Status einen hohen Anspruch an die Spieler darstellen, dem gerecht werden muss. Er verwies darauf, dass Musiala diesen Anspruch lange Zeit erfüllt habe, ehe Krankheiten und eine schwere Verletzung die Laufbahn unterbrachen. Der Kapitän stellte klar, dass er und das Team den Wunsch teilen, dass Musiala wieder an dieses frühere Topniveau anknüpft.

Verletzungsbedingte Schwächephase erklärt

Ein zentrales Argument von Kimmich für den Nachlass der Leistungen lag in der physischen Belastung durch die vergangenen eineinhalb Jahre. Er erklärte, dass Musiala aufgrund seiner Verletzungsgeschichte nicht in der Lage war, vier oder fünf Spiele in Folge zu bestreiten. Diese Unterbrechungen hätten dazu geführt, dass der Spieler nicht auf seinem gewohnten Spielniveau angekommen sei, was auch den Verein verunsicherte.

Kimmich stellte fest, dass es für den Klub verständlich sei, sich Sorgen um die Formkurve des Stars zu machen. Er distanzierte sich jedoch von der Art und Weise, wie diese Sorgen kommuniziert wurden. Während Leistungskritik Teil des Fußballgeschäfts sei und von den Spielern ausgehalten werden müsse, handele es sich bei den jüngsten Äußerungen um eine andere Problematik, die über die sportliche Ebene hinausgehe. Er betonte, dass solche Angriffe auf die Person nicht legitim seien.

Volles Vertrauen in die Rückkehr des Stars

Trotz der jüngsten Probleme herrscht im Team absolutes Vertrauen in die Fähigkeiten von Musiala. Kimmich sprach aus, dass er und seine Mitspieler zu einhundert Prozent daran glauben, dass der Offensivstar sein ursprüngliches Leistungsniveau wiedererlangen wird. Allerdings warnte er davor, auf Wunder zu hoffen, da Musiala die notwendige Zeit zur Genesung und zur Wiederfindung der Form brauche.

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Der Kapitän betonte, dass das Wichtigste jetzt sei, dass Musiala jeden Tag die Säbener Straße betrete und den Fußball mit Freude erlebe. Er hoffe, dass der Spieler spüre, dass das gesamte Umfeld zu einhundert Prozent hinter ihm stehe. Kimmich versicherte, dass das Verhältnis zwischen dem Spieler und dem Klub trotz aller Differenzen wiederherstellbar sei, da er aus eigener Erfahrung wisse, dass Vertrauen durch Geduld und Respekt wieder aufgebaut werden könne.