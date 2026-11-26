FCB-Captain Joshua Kimmich kritisiert die Öffentlichkeit nach den FCB-Noten. Er warnt vor Druck auf Jamal Musiala und betont die Bedeutung des Vertrauens.

FC Bayern München hat nach der 1:2-Niederlage gegen Lille erhebliche Kritik an der öffentlichen Bewertung seiner Starspieler geübt. Besonders Mittelfeldkapitän Joshua Kimmich distanzierte sich deutlich von der harschen Sprache, die im Anschluss an das Spiel verwendet wurde. Er sah darin einen Verstoß gegen die Grundwerte des Klubs und forderte Respekt gegenüber den Athleten.

Begründung für die Kritik an den FCB-Noten

Die mediale Berichterstattung hatte drei Fünfer für die Stars des FC Bayern vergeben, was im Verein auf Unverständnis stieß. Kimmich erklärte klar, dass der Verein zwar das höchste Gut sei, aber niemals größer als der Mensch selbst. Eine solche Herabwürdigung sei ein absolutes No-Go und nicht typisch für die Philosophie von Bayern München. Er betonte, dass dieser Konflikt nicht auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen werden darf.

Also read Joshua Kimmich attackiert FC Bayern für Umgang mit Jamal Musiala: „Absolutes No-Go“

Kommunikation zwischen Kimmich und Musialas Berater

Am Dienstag fand ein konstruktives Treffen zwischen der Vereinsführung und dem Beraterteam von Jamal Musiala statt. Das Ergebnis dieser Gespräche wird als Burgfrieden bezeichnet. In der Folge wurde Jamal Musiala bei der Partie gegen Lille eingewechselt. Kimmich verwies dabei auf die schwierige Lage, die der Verein aufgrund der jüngsten Ereignisse bewältigen musste, und zeigte Verständnis für die interne Unsicherheit.

Leistungsanalyse und medizinische Hintergründe

Der Kapitän führte aus, dass er die letzten zwei Jahre die Entwicklung von Jamal Musiala aus nächster Nähe miterlebt habe. Er erinnerte an die tragende Rolle des Spielers bei der EURO und dessen Vertragsverlängerung sowie die Übernahme der Nummer 10 beim DFB. Allerdings habe die große Verletzung und die anschließende Krankheit den Rhythmus gestört. Es sei verständlich, dass der Verein Sorgen habe, da der Spieler in den vergangenen eineinhalb Jahren keine vier oder fünf Spiele am Stück absolviert habe.

Advertisement

Advertisement

Ausblick auf die Rückkehr ins Topniveau

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten vertraut Joshua Kimmich zu einhundert Prozent darauf, dass Jamal Musiala sein Topniveau wiedererreichen wird. Es sei wichtig, keine Wunder zu erwarten, sondern dem Spieler die nötige Zeit zu geben. Die Priorität liege darin, dass er täglich zur Säbener Straße komme und den Fußball wieder genieße. Kimmich hofft, dass der Spieler spürt, dass ihn die gesamte Mannschaft unterstützt.

Wiederaufbau des Vertrauens im Verein

Kimmich ging davon aus, dass sich das Verhältnis zwischen Spieler und Klub wieder herstellen lässt. Auf Basis eigener Erfahrungen sei es möglich, das verlorene Vertrauen Stück für Stück aufzubauen. Die Situation sei komplex, doch der Fokus liegt nun darauf, den Athleten zu stabilisieren und die Performance auf dem Feld nachhaltig zu sichern.