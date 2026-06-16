Joshua Kimmich: Vom verbissenen Spieler zum lockeren Führungsspieler

Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich zeigt sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Curacao locker und humorvoll, liefert aber gleichzeitig eine klare taktische Analyse seiner Rolle im System von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der 31-Jährige hat eine für ihn prädestinierte Position als defensiver Mittelfeldspieler oder variabler Rechtsverteidiger gefunden, die dem Team mehr kreative Tiefe verleiht, ohne die Stabilität zu opfern. Durch die Bewegungen von Spielern wie Nmecha und Pavlović entstehen Räume, die Kimmich nutzen kann. Das 4:1 gegen Curacao demonstrierte die gewünschte Dynamik. Kimmich betont die notwendige Stabilität und defensiven Einsatz aller Spieler für den anstehenden Erfolg bei der Weltmeisterschaft.

Joshua Kimmich präsentiert sich auf der Pressekonferenz abermals als guter Kommunikator. Auf dem Platz nimmt er eine ebenso wichtige und besondere Rolle ein. Am Dienstag während der Pressekonferenz zu den anwesenden Journalistinnen und Journalisten.

Dabei schmunzelte der Kapitän des DFB-Teams und bekam lautes Gelächter im Saal als Reaktion. München die Geduld hätte verlieren können. Wie es bei solchen Terminen nun mal ist, wurde die Gelegenheit genutzt, um Kimmich mit zahlreichen Fragen zu löchern. WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker - alle Infos zum zweiten Gruppenspiel Von seinem grünen Daumen sollte er ebenso erzählen wie von Freizeitaktivitäten oder pinken Schuhen.

Zwischendrin kommentierte Kimmich wieder etwas flapsig: "Dauert ganz schön lange heute. Da merkt man, dass ihr alle sonst nichts geplant habt.

" Wieder lautes Gelächter. Viele Jahre galt der 31-Jährige als verbissen, mitunter verkrampft. So locker und gelöst wie im Moment hat man ihn wohl noch nicht erlebt. Doch Kimmich war nicht nur zum lockeren Plausch gekommen.

In seiner Analyse war er so klar, bestimmt und differenziert, wie man es von ihm gewohnt ist. ist er für die Außendarstellung des Teams unglaublich wichtig. Aber auch auf dem Platz hat Kimmich vom Bundestrainer eine Rolle zugeteilt bekommen, die so vermutlich nur er spielen kann. eine Lösung für gleich zwei Probleme gefunden zu haben: Wie bekommt er mehr Tiefe ins Angriffsspiel, ohne dem Spielaufbau dabei zu schaden.

Brown funktioniert mit seiner Spielstärke als einrückender Außenverteidiger in engen Räumen sehr gut. Der Frankfurter sorgt dafür, dass es im Aufbau mehrere Optionen und Varianten gibt. Nmecha wiederum spielt sehr vertikal und rückt häufig bis in die letzte Linie vor. Mit seinen Läufen bindet er Gegenspieler, was wiederum dazu führt, dass es schwieriger für Abwehrreihen wird, die deutschen Angreifer zu doppeln.

Mit einem normalen Rechtsverteidiger gäbe es mit dieser offensiven Rolle aber vielleicht das Problem, dass zu viel gestalterische Last an Aleksandar Pavlović hängen bleibt. Doch Kimmich ist zur Stelle.

Mit dem taktischen Kniff, dass er teils weit ins Zentrum einrückt, entsteht eine Struktur, die der des FC Bayern sehr ähnlich ist und in der der größte Kritikpunkt daran, Kimmich rechts hinten aufzustellen, etwas weniger bedeutsam wird: Pavlović und Kimmich werden zumindest in Ballbesitz nicht auseinandergerissen, sondern spielen es realtaktisch sogar ziemlich ähnlich wie im Verein. Für Kimmich ergaben sich gegen Curacao sogar mehr Räume als eigentlich für ihn üblich ist.

Nmechas Läufe in die Tiefe zogen oft ein oder sogar zwei Spieler aus dem Mittelfeld mit nach hinten. Das öffnete wiederum den rechten Halbraum für Kimmich, in dem er sich besonders wohlfühlt.

"Er ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben", sagte der Kapitän am Dienstag über Nmecha: "Er ist auch einer, der den Ball mal treiben kann. " Von dieser Präsenz profitieren einige Mitspieler. Das 4:1 gegen Curacao war das perfekte Beispiel für die dynamischen Abläufe im Nagelsmann-System. Nur weil Nmecha den Weg nach vorn antritt und auch Pavlovic aktiv versucht, einen Gegenspieler in der Nähe von Kimmich zu binden, kann der Rechtsverteidiger nach innen dribbeln.

Und nur weil Es ist exakt diese Dynamik, die das Offensivspiel der deutschen Mannschaft für ein erfolgreiches Turnier braucht. Klar ist auch, dass die Gegnerqualität nicht sehr groß war, aber Kimmich hat vor allem mit Blick auf die Spanier recht, wenn er sagt: "Es ist nicht selbstverständlich, gegen einen unterlegenen Gegner so deutlich zu gewinnen.

" Für ihn und das Trainerteam gibt es gewiss noch viel Arbeit, um bei der WM erfolgreich zu sein. "Es werden jetzt ein paar Prüfsteine auf uns zukommen", kündigte Kimmich an: "Wir müssen an der Stabilität arbeiten, dürfen nicht so viel zulassen, müssen weniger Gegentore bekommen. " Schon das eine gegen Curacao sei zu viel gewesen. An anderer Stelle betonte er, wie wichtig es sei, dass die Offensivspieler defensiv mit nach hinten arbeiten.

Das ist die Bestimmtheit und die Klarheit in der Analyse, die ihn auszeichnet. Gepaart mit einer Lockerheit, die seinen Ruf als verbissenen Ehrgeizling in Deutschland massiv ins Wanken gebracht hat. Wie weit dieses deutsche Team wirklich ist, werden die kommenden Gruppenspiele zeigen. Dass sie mit Kimmich aber einen Führungsspieler haben, der endgültig in dieser Rolle aufgeht, ist offensichtlich.

Nach Jahren, in denen er in der Nationalmannschaft oft etwas verloren wirkte, scheint es so, als hätte er auf und neben dem Spielfeld seinen Platz gefunden





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