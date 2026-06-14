Joshua Kimmich: Wir wollen Deutschland stolz machen

Joshua Kimmich spricht in BILD über die WM 2026 und seine Rolle als Kapitän der DFB-Elf. Er erwartet eine tolle und positive Energie in der Mannschaft und hofft, dass sie Deutschland wieder stolz machen kann.

Joshua Kimmich führt die DFB-Elf heute erstmals als Kapitän in ein Turnier. Vorm WM-Start gegen Curaçao spricht er in BILD . Für Deutschland startet die WM nun endlich mit dem Spiel gegen Curacao.

Sie gehen stellvertretend als Kapitän für 84 Millionen Deutsche aufs Feld. Wollen Sie die Nation nach zwei verpatzten WM-Turnieren wieder stolz machen? Ja, wir wollen Deutschland stolz machen! Das ist das oberste Ziel.

Wir wissen, dass wir hier unser ganzes Land repräsentieren. Es gibt ja immer die Dinge, die einen antreiben. Natürlich macht man es für seine Familie, für seine Teamkollegen und auch für sich selbst - aber du spürst jetzt schon, dass es noch mal etwas ganz anderes ist, so ein Turnier für Deutschland spielen zu dürfen. Wir haben eine Riesen-Chance, in Deutschland für Begeisterung und Freude zu sorgen.

Als Kapitän ist meine Rolle dabei noch etwas spezieller geworden. Das Land hat es nötig, es herrscht viel negative Stimmung und Unsicherheit. Die Sommer-WM 2006 hat Deutschland verändert. Kann Ihre Generation bei der WM 2026 das auch?

Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Die Basis dafür ist, dass wir unsere Spiele gewinnen. Es kommt aber auch darauf an, wie wir sie gewinnen. Ich spüre eine tolle und positive Energie in unserer Truppe.

Wenn wir unser Bestes geben, mit Herz, Wille und Leidenschaft spielen, können wir diese Energie vielleicht auf das ganze Land übertragen und damit einen ähnlichen Anstoß geben, wie es bei der WM 2006 der Fall war und ich es als Kind mit elf Jahren selbst in der Heimat erleben durfte. Es wird aber sicher Momente geben, in denen wir auf dem Platz auch leiden werden. Deutschland dann hinter uns zu wissen, kann uns dabei sehr helfen.

Sie führen als Fußball-Star ein privilegiertes Leben. Spüren Sie dennoch, dass in Deutschland aktuell eine gewisse Depression vorhanden ist? Selbstverständlich spüre ich die aktuelle Unzufriedenheit in Deutschland und auch, dass es politisch und gesellschaftlich ziemlich unruhig ist. Der Sport kann hier eine große Chance sein.

Im Sommer 2006 hat die WM Deutschland extrem geholfen und verändert. Wir haben der ganzen Welt eine Offenheit gezeigt, die das Bild über uns bis heute prägt. Natürlich sind wir bei diesem Turnier nicht in der Rolle der Gastgeber. Vielleicht können wir diesmal eine Botschaft nach innen ins eigene Land, anstatt nach außen übertragen.

Ich würde mir wünschen, dass in Deutschland wieder ein positiver Patriotismus und gesellschaftlicher Zusammenhalt möglich ist - ohne dabei andere auszugrenzen. Man hat oft das Gefühl, dass das aufgrund unserer Vergangenheit nicht immer möglich ist. Wir dürfen diese Vergangenheit nie vergessen, auch wenn unsere Generation nichts damit zu tun hatte. Was wir für die aktuelle Situation tun können, ist, dass die guten Dinge, für die wir stehen, auch wahrgenommen werden.

Da kann unsere Mannschaft ein Vorbild sein. Wenn man sich unsere Mannschaft anschaut, haben wir schon sehr viele Spieler mit verschiedener Herkunft, verschiedenen Religionen und aus unterschiedlichen Gesellschafts-Schichten. Gemeinsam wollen wir erfolgreich sein. Wie wichtig ist ein guter WM-Start gegen Curaçao, damit das Team die volle Unterstützung aus Deutschland spürt?

Bei der Heim-EM haben wir schon gemerkt, dass die Leute hungrig darauf sind, dass wir Erfolg haben. Das gibt uns einen Push und verstärkt einfach alles. Natürlich müssen wir den ersten Schritt machen, müssen die Spiele gewinnen, müssen in der Art und Weise Fußball spielen, mit der sich die Leute in der Heimat identifizieren können. Wenn das gelingt, habe ich schon das Gefühl, dass sie auch bereit sind, uns voll zu unterstützen und wieder die Deutschland-Fahnen rauszuholen.

Was sind für Sie Gründe, warum wir Weltmeister werden können? Es ist wichtig, dass wir an unsere Stärke glauben. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir zählen jetzt nicht zu den ganz großen Favoriten, aber das müssen wir auch gar nicht.

Wichtig ist nur, dass wir wissen, wie gut wir sein können, wenn wir gewisse Dinge auf den Platz bringen. Auf diese Dinge müssen wir uns konzentrieren. Dann kann das gewisse Gefühl entstehen, das uns dem großen Ziel näherbringt. Sie führen Deutschland erstmals als Kapitän in ein Turnier.

Zwicken Sie sich manchmal, um sicher zu gehen, nicht zu träumen? Ich mache mir jetzt nicht jeden Tag darüber Gedanken, aber wenn man sich das versucht bewusst zu machen, dann ist es schon verrückt. Vor allem, wenn ich sehe, wo ich herkomme. Ich war in der Jugend nie der krasse Überflieger, hab mir meine Dinge hart erarbeiten müssen.

Nun habe ich inzwischen aber eine gewisse Karriere hinter mir, spiele seit elf Jahren beim FC Bayern, bin seit zehn Jahren Nationalspieler. Das bestärkt mich auf meinem Weg: hart arbeiten und an sich selbst glauben. Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Philipp Lahm, das waren die Weltmeisterkapitän





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