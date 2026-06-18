Joshua Mees kehrt nach zweijähriger Auszeit in die 3. Liga

Nachdem Joshua Mees nach dem zweijährigen Absturz in die 3. Liga zurückkehrt, ist er voller neuer Energie und Tatendrang. Er sieht die vergangene Saison anders als geplant und sieht die Truppe von Trainer Thomas Wörle als einen der Aufstiegskandidaten. Sein Ziel ist es, sich zunächst in der 3. Liga stabilisieren und anschließend, nach der Fertigstellung des neuen Stadions, wieder ganz oben anzugreifen.

Nachdem Joshua Mees (30) nach dem bitteren Zweitliga- Abstieg mit Münster erstmal 9500 Kilometer Abstand brauchte, kehrte er nach einer Auszeit in Costa Rica zurück in die Heimat.

Er ist voller neuer Energie und Tatendrang und sieht die vergangene Saison anders als geplant. Während einige seiner Teamkollegen bereits den Club verlassen haben oder sich auf den Aufstieg vorbereiten, bleibt Mees weiterhin bei den 'Schwarz-Weiß-Grünen'. Er freut sich auf die neue Herausforderung in der 3. Liga und sieht die Truppe von Trainer Thomas Wörle als einen der Aufstiegskandidaten.

Sein Ziel ist es, sich zunächst in der 3. Liga stabilisieren und anschließend, nach der Fertigstellung des neuen Stadions, wieder ganz oben anzugreifen. Während er nicht bereit ist, bereits jetzt zu sagen, dass Preußen die Aufstiegskandidaten sind, betont er, dass er und die Vereinsführung das Ziel haben, in der 3. Liga stabil zu bleiben und anschließend wieder ganz oben anzugreifen.

Insgesamt fehlte Mees über drei Monate den Preußen in der Vorsaison verletzt. Er kehrt jetzt in die sechswöchige Vorbereitung ein und ist überzeugt, dass die Kader-Planer und Trainer eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen werden. Als Leistungsträger und Führungsspielern wird er sicherlich zu gehören sein





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