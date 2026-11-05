Joshua Wong zu zehn Jahren Haft verurteilt

Das Hohe Gericht in Hongkong spricht Joshua Wong wegen Verschwörung mit ausländischen Kräften die Strafe von zehn Jahren zu. Die neue Haftstrafe wird an die bestehenden Urteile angehängt, was eine Inhaftierung bis Ende 2036 bedeutet.

Das Hohe Gericht der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong hat den inhaftierten Demokratie-Aktivisten Joshua Wong in einem weiteren Gerichtsverfahren zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der 30-Jährige wurde schuldig gesprochen, sich mit ausländischen Kräften verschworen und dadurch die nationale Sicherheit der Region gefährdet zu haben. Diese Entscheidung des Gerichts markiert eine weitere schwere Zäsur für die führende Figur der pro-demokratischen Bewegung in Hongkong.

Verbrechensvorwurf und Verschwörung

Die Staatsanwaltschaft wirft Joshua Wong vor, er habe zwischen Juli und November 2020 mit dem im Exil lebenden Aktivisten Nathan Law sowie weiteren Personen zusammengearbeitet. Ziel dieser Aktionen war es, andere Länder und ausländische Organisationen dazu zu bewegen, Sanktionen und andere feindselige Handlungen gegen Hongkong und China zu verhängen. Das Gericht wertet diese Zusammenarbeit als direkte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Joshua Wong hatte sich in diesem Verfahren schuldig bekannt, was der Richter bei der Strafzumessung berücksichtigte.

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Kontext aus der Regenschirmbewegung

Joshua Wong ist international als eines der Gesichter der sogenannten Regenschirmbewegung von 2014 bekannt geworden. In dieser Zeit setzte er sich gemeinsam mit anderen Aktivisten für freie Wahlen in der Sonderverwaltungsregion ein. Seit November 2020 sitzt Wong bereits in Untersuchungshaft und ist an mehrere Verfahren gebunden. Ein früheres Urteil fiel im November 2024 im Prozess gegen die sogenannten Hongkong 47, wo er zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt wurde. In diesem Verfahren ging es um eine inoffizielle Vorwahl des demokratischen Lagers für das Hongkonger Parlament im Jahr 2020.

Haftdauer und rechtliche Folgen

Der Richter hatte ursprünglich eine Strafe von dreizehn Jahren angedroht, reduzierte diese jedoch aufgrund des Schuldbekenntnisses von Joshua Wong auf zehn Jahre. Nach Angaben der South China Morning Post wird der Häftling voraussichtlich erst Ende 2036 freikommen. Die verbleibenden zwei Monate und zwei Tage seiner bisherigen Haftstrafe aus dem Hongkong-47-Prozess werden gleichzeitig mit der neuen Strafe verbüßt. Dies bedeutet, dass die neue Urteilsverkündung die Gesamtdauer der Inhaftierung nicht verlängert, aber die rechtliche Grundlage für die lange Freiheitsentziehung bestätigt.

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Politische Situation und internationale Kritik

Die frühere britische Kronkolonie Hongkong wurde 1997 an China zurückgegeben und wird seither als Sonderverwaltungsregion geführt. Nach dem Grundsatz Ein Land, zwei Systeme wurden ihr weitgehende Autonomie sowie der Fortbestand ihres eigenen Rechts- und Wirtschaftssystems für fünfzig Jahre zugesichert. Menschenrechtsorganisationen werfen den Behörden jedoch vor, das neue Sicherheitsgesetz zu nutzen, um die pro-demokratische Opposition zum Schweigen zu bringen und friedliche politische Aktivitäten zu kriminalisieren. Die Hongkonger Regierung weist diese Vorwürfe kategorisch zurück.

Verurteilungen prominenter Aktivisten

Neben Joshua Wong wurden weitere prominente Vertreter der pro-demokratischen Bewegung in viel beachteten Verfahren verurteilt. Der frühere Medienunternehmer Jimmy Lai erhielt im Februar eine Haftstrafe von zwanzig Jahren. Er war wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften sowie zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden. Diese Urteile unterstreichen die verschärfte Rechtslage und die konsequente Durchsetzung des Sicherheitsgesetzes durch die chinesischen Behörden in Hongkong.