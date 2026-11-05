Joshua Wong zu zehn Jahren Haft verurteilt

Der Hongkonger Aktivista Joshua Wong wurde zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe verlängert seine Inhaftierung voraussichtlich bis 2036, was seinen 40. Geburtstag überschreitet.

Der prominenten Hongkong er Demokratieaktivist Joshua Wong wurde am Donnerstag von einem Gericht in Hongkong zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Diese neue Verurteilung markiert bereits seinen zweiten Prozess und die zweite strafrechtliche Verurteilung nach der Einführung des von der chinesischen Zentralregierung in Peking durchgesetzten Sicherheitsgesetz es. Die Richter stufen das Verhalten von Wong als schwerwiegend ein und sehen ihn als eine der Hauptverantwortlichen für die angeklagten Handlungen an.

Zusätzliche Gefängnisstrafe bis 2036

Wong muss aufgrund der neuen Urteils wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften voraussichtlich bis zum Jahr 2036 in Haft bleiben. Er wird dann 40 Jahre alt sein. Ursprünglich hatte Wong erwartet, im Januar 2027 aus dem Gefängnis entlassen zu werden, da seine vorherige Strafe zu diesem Zeitpunkt abgelaufen wäre. Da sich die neue zehnjährige Strafe jedoch teilweise mit seiner bereits verbüßten Haftzeit überschneidet, verlängert sich seine Gesamtinhaftierung signifikant über diesen ursprünglichen Termin hinaus.

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Grund der Anklage und Urteil des Richters

Die Behörden hatten Wong im Jahr 2025 erneut angeklagt, weil er zusammen mit dem im Exil lebenden Aktivisten Nathan Law ausländische Regierungen dazu bewegt haben soll, Sanktionen gegen Hongkong und China zu verhängen. Richter William Tam bezeichnete die Tat als schwerwiegend und hatte zunächst eine längere Haftstrafe von dreizehn Jahren in Erwägung gezogen. Unter anderem wegen Wongs Schuldeingeständnisses reduzierte der Richter die Strafe jedoch auf zehn Jahre. Wong darf die letzten zwei Monate seiner bisherigen Strafe gleichzeitig mit der neuen Strafe absitzen.

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Frühere Verurteilung und politischer Hintergrund

Wong sitzt bereits seit 2020 hinter Gittern. Zuletzt verbüßte er eine Strafe von vier Jahren und acht Monaten wegen Verschwörung zur Untergrabung der Staatsgewalt. Diese frühere Verurteilung stand im Zusammenhang mit einer inoffiziellen Vorwahl der Demokratiebewegung in Hongkong. Wong wurde als Teenager zu einem der berühmtesten Gesichter der Hongkonger Demokratiebewegung. Seit den Massenprotesten im Jahr 2019 hat Peking seinen Griff auf die Sonderverwaltungsregion massiv verschärft.

Kontroverse um das Sicherheitsgesetz

Kritiker sehen das Sicherheitsgesetz als Instrument gegen politische Gegner, während China und Hongkong es dagegen für notwendig erklären, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die neuen Entwicklungen zeigen die anhaltende Spannung zwischen der chinesischen Regierung und der demokratischen Opposition in der Sonderverwaltungsregion. Die langjährige Inhaftierung von Wong hat die internationale Aufmerksamkeit auf die Situation in Hongkong gelenkt.