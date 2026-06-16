Josimar Dias: Von No Name zum Internetstar und WM-Star

Josimar Dias, ein brasilianischer Torhüter, hat einen rasanten Aufstieg erlebt. Von seiner Rolle als Reserve bei GD Chaves auf der Inselgruppe Kap Verde wurde er zum sensationellen Star und WM-Star. Während eines Spiels gegen Spanien stieg die Zahl seiner Instagram-Follower von 50.000 auf über fünf Millionen. Auch durch die Unterstützung des brasilianischen TV-Senders "Caze TV" und den Instagram-Account "433" wurde er bekannt. Doch es gibt auch eine traurige Geschichte hinter seiner Karriere: seine Mutter konnte nicht zum nächsten Gruppenspiel kommen, weil sie die Kaution für das Visum nicht rechtzeitig bezahlt hatte.

Vom No Name zum Internetstar! Vor seinem Auftritt mit der Inselgruppe Kap Verde kannte Josimar Dias (40) kaum jemand. Doch der Torhüter überzeugte durch eine starke Leistung beim sensationellen Spiel gegen Spanien.

Während der Partie stieg die Zahl seiner Instagram-Follower von 50.000 stark an – mittlerweile sind es über fünf Millionen! Doch es hat nicht allein mit seinen starken Paraden gegen die Spanier zu tun. Der brasilianische Sender "Caze TV" forderte seine Zuschauer in der Halbzeitpause dazu auf, dem Keeper zu folgen. Bei Instagram hat der Sender 16,5 Millionen Follower.

Außerdem wird der Torhüter durch den Instagram-Account "433" (77 Millionen Follower) gepusht. Schon eine Minute nach dem Aufruf im Brasilien-TV war das erste Ziel von 100.000 Followern erreicht. Dias bedankt sich bei "Caze TV" für die Unterstützung: "Vielen Dank. Die Brasilianer waren zu uns schon immer sehr herzlich.

" Dias stand zuletzt beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves unter Vertrag. Ab dem 1. Juli ist er ohne Verein. Bei der WM machte er nun ordentlich Werbung für sich.

Von der Fifa wurde der Torhüter sogar zum "Man of the Match" gekürt. Der sensationelle Punkt gegen Spanien war für den Torhüter aber nur ein schwacher Trost. Denn nach der Partie enthüllte Dias eine traurige Geschichte über seine Mutter: "Sie konnte heute nicht hier sein, weil wir die Kaution für das Visum nicht rechtzeitig zahlen konnten.

" Für ein Visum wird teils eine Kaution zwischen 5.000 und 15.000 Euro verlangt. Ob sie es zum nächsten Gruppenspiel ihres Sohnes schafft? Am Montag trifft Kap Verde auf Uruguay (0 Uhr, ARD und MagentaTV)





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