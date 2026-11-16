Joti Chatzialexiou wechselt vorzeitig von Nürnberg zu Eintracht Frankfurt

Joti Chatzialexiou verlässt den 1. FC Nürnberg früher als geplant und wechselt zur Eintracht Frankfurt. Ab dem 1. Dezember 2024 übernimmt er die Rolle des Sportdirektors in seiner Heimatstadt. Die Ablösesumme beträgt rund 500.000 Euro.

Die Eintracht Frankfurt und der 1. FC Nürnberg haben sich auf eine vorzeitige Trennung von Joti Chatzialexiou geeinigt. Der bisherige Sportvorstand der Nürnberger verlässt den Verein deutlich früher als vertraglich ursprünglich vorgesehen. Sein neues Amt als Sportdirektor bei der Eintracht Frankfurt tritt er bereits zum 1. Dezember 2024 an. Damit kehrt der gebürtige Frankfurter vorzeitig in seine Heimatstadt zurück, um dort die sportliche Leitung zu übernehmen.

Neuer Start für den Sportdirektor

Joti Chatzialexiou beendet seine Laufbahn beim 1. FC Nürnberg formell am 30. November 2024. Seit Wochen waren Verhandlungen über einen früheren Wechsel im Gange, die nun zu einem Erfolg geführt haben. Ab Dezember arbeitet er offiziell für die Eintracht Frankfurt und kann das anstehende Winter-Transferfenster direkt leiten. Dieser Wechsel war von den Verantwortlichen der Eintracht Frankfurt explizit gewünscht, um die sportliche Strategie im Winter zu steuern. Die bisherigen Verträge liefen noch bis zum 31. Januar 2027, was den vorzeitigen Wechsel zu einer besonderen Einigung macht.

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Finanzielle Details und Ablösesumme

Für die vorzeitige Freigabe zahlt die Eintracht Frankfurt eine finanzielle Kompensation an den 1. FC Nürnberg. Nach Informationen der Bild-Zeitung erhält der FCN einen Nachschlag zur bisherigen Ablösesumme. Diese beträgt rund 500.000 Euro. Die Zahlungen erfolgen als Ausgleich für die verkürzte Vertragslaufzeit. Dieser finanzielle Aspekt ist Teil der umfassenden Einigung, die zwischen den beiden Vereinen getroffen wurde. Die genauen Konditionen der bisherigen Ablöse sind nicht weiter spezifiziert, der zusätzliche Betrag ist jedoch klar definiert.

Positionen der Verantwortlichen

Die Idee für den vorzeitigen Wechsel stammte von den Führungspersonen der Eintracht Frankfurt. Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender Mathias Beck sowie Vorstandsvorsitzender Axel Hellmann verfolgten diesen Plan bereits seit Längerem. Jetzt geht diese Strategie in Erfüllung. Joti Chatzialexiou bedankte sich beim Club-Abschied für die gemeinsame Zeit. Er betonte, dass er viel erleben durfte und tolle Menschen kennenlernte. Die Zeit in Nürnberg bleibe eine besondere für ihn, da der Club ein besonderer Verein sei.

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Formelle Abberufung und Nachfolgeregelung

Auch wenn Joti Chatzialexiou noch zwei Wochen beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag steht, nimmt er nicht mehr an der Jahreshauptversammlung am Dienstag teil. Der Aufsichtsrat hat ihn bereits aus formellen Gründen als Sportvorstand abberufen. Sein Nachfolger Dieter Frey wird bei der Jahreshauptversammlung zu den Mitgliedern sprechen. Dieter Frey ist 54 Jahre alt und übernimmt die Verantwortung für den weiteren sportlichen Aufbau in Nürnberg.

Ausblick und Reaktionen des FCN

Nürnbergs Aufsichtsratsvorsitzender Peter Meier äußerte sich zur Einigung. Er sei froh, dass der Übergang nun geregelt und alle Modalitäten geklärt seien. Peter Meier betonte, dass Joti Chatzialexiou in seinen rund zweieinhalb Jahren viele positive Dinge auf den Weg gebracht habe. Zudem habe er menschlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Eintracht Frankfurt freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Sportdirektor, der das Winter-Fenster leiten wird.