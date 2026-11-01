Joti Chatzialexiou wechselt zum 1. Februar zur Eintracht Frankfurt

FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou wird ab dem 1. Februar Nachfolger von Markus Krösche bei der Eintracht Frankfurt. Hier lesen Sie alle Details.

Der deutsche Fußball wird in den kommenden Wochen von einer bedeutsamen Personalie erschüttert. Joti Chatzialexiou, der bisherige Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, wechselt spätestens zum ersten Februar des nächsten Jahres zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Dort wird er die Nachfolge von Markus Krösche antreten, der zukünftig bei der AC Mailand tätig sein wird. Diese Entwicklung hat in der Fanszene und der Medienlandschaft erhebliche Aufmerksamkeit ausgelöst, da sie weit mehr Wirbel verursacht als manch sonstiger Spielerwechsel in der Liga.

Hintergründe zum Wechsel von Joti Chatzialexiou

Dabei ist diese Bewegung unter den Verantwortlichen noch gar nicht so lange vorhergesehen worden. Der deutsch-griechische Funktionär hatte seinen Vertrag beim Club aus Nürnberg erst vor wenigen Monaten erfolgreich bis zum Jahr 2028 verlängert. Dennoch ist der Schritt in die erste Liga nun möglich geworden. Ausgelöst wird diese Veränderung durch eine sogenannte Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die den Weg für den Wechsel ebnet. Für die Hessen bedeutet dies, dass sie eine Ablösesumme im mittleren sechsstelligen Bereich an den 1. FC Nürnberg zahlen müssen, wie zuvor von der Bild-Zeitung berichtet wurde.

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Am Rande des Auswärtsspiels seines bisherigen Arbeitgebers beim FC St. Pauli, das mit einem 3:1-Sieg endete, sprach der scheidende Sportboss des FCN zum ersten Mal öffentlich über seine Entscheidung. Diese Äußerungen überraschten die Anwesenden vor allem durch einen bestimmten Aspekt seiner Erklärung. Chatzialexiou gab an, dass er vor Kurzem angesprochen wurde und dass die folgenden Gespräche sehr transparent auch nach Nürnberg transportiert wurden.

Der schnelle Prozess zur Einigung

Der damalige Vorstand betonte, dass es eine gewisse Dynamik gab, die zu einer sehr schnellen Einigung führte. Er erklärte weiter, dass es vorher auch noch ein oder zwei andere Kandidaten im Gespräch gegeben hatten. Besonders hervorhob er seine langjährige Bekanntschaft zu den Verantwortlichen in Frankfurt, die er sehr gut kenne. Aufgrund seines Charakters, den man aus der Vergangenheit gut einschätzen könne, sei er der letzte Ansprechpartner gewesen, als es um die finale Einigung ging.

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Er beschrieb das Zeitfenster, in dem diese Einigung erzielt werden musste, als sehr kurz. Diese Aussage erscheint auf den ersten Blick plausibel, da der Prozess tatsächlich sehr zügig vonstattenging. Allerdings deutet alles darauf hin, dass das Fenster doch etwas größer war, als es auf den ersten Blick scheint. Schon im August gab es erste Annäherungsversuche seitens der Eintracht an den Sport-Boss aus Nürnberg.

Ausblick und Engagement bis zum letzten Tag

Damals bestritt Chatzialexiou jegliche Kontaktaufnahme seitens der Hessen öffentlich. In Anbetracht der jüngsten Entwicklung und der nun公开en Aussagen dürfte es aber dennoch zumindest ein erstes Sondierungsgespräch gegeben haben, das nicht öffentlich gemacht wurde. Dass Chatzialexiou tatsächlich noch bis Februar beim 1. FC Nürnberg bleibt, ist aus Sicht der Planungen für die kommende Saison kaum vorstellbar. Dennoch bleibt seine persönliche Motivation bis zum Ende hoch.

Sein Engagement für den Verein soll bis zu seinem letzten Tag in Nürnberg unverändert bleiben. Chatzialexiou erklärte, er sei dankbar für die Gelegenheit gehabt zu haben, gemeinsam mit Miro Klose etwas aufzubauen. Sie werden jetzt alles dafür tun, dass sie in den nächsten Wochen noch erfolgreich sind. Dies hätten die Fans verdient und auch der Verein habe es verdient.

Dafür werde er sein letztes Hemd geben, betonte der Funktionär fest. Und wenn er dann irgendwann mal bei der Eintracht sei, gehe es dann genauso weiter. Diese Worte unterstreichen seine Professionalität und seinen ungeteilten Fokus auf das Wohl des jeweiligen Vereins, in dem er gerade arbeitet, unabhängig davon, wie kurz die verbleibende Zeit noch ist.