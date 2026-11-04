Journal Deluxe: Jan Böhmermanns Nachfolger startet mit niedrigen Quoten im ZDF

Florian Schroeders neue Satiresendung Journal Deluxe feierte am 4. November 2026 TV-Premiere im ZDF, erreichte jedoch nur 410.000 Zuschauer im Nachtprogramm.

Die neue Satiresendung " Journal Deluxe" von Florian Schroeder hat ihre lineare Fernsehpremiere beim ZDF erlebt und dabei deutlich unter den Erwartungen der Senderleitung gelegen. Am Dienstagabend auf Mittwoch, den 4. November 2026, um 0:45 Uhr startete die erste Folge im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders. Insgesamt verfolgten bei diesem Sendezeitpunkt nur schmale 410.000 Menschen das neue Format, was als eher mageres Ergebnis gewertet werden muss. Der Start erfolgte bereits Tage zuvor digital in der Mediathek, wo die Show am Donnerstag, den 29. Oktober 2026, abrufbar war.

Nachtprogramm führt zu niedrigen Einschaltquoten

Der entscheidende Faktor für die schwache Zuschauerresonanz liegt eindeutig im gewählten Sendeplatz. Das ZDF platzierte die Premiere in ein sehr spätes Nachtprogramm, welches naturgemäß keine breite Bevölkerungsschichte erreicht. Im Vergleich dazu erreichten andere Beiträge des gleichen Abends deutlich höhere Zahlen. Kurz vor dem Start von "Journal Deluxe" berichtete das ZDF ausführlich über die Midterms-Wahlen in den USA und konnte dabei bis zu 2,66 Millionen Zuschauer anziehen. Auch die anschließende Talkshow von Markus Lanz hielt sich mit 1,39 Millionen Menschen ordentlich im Rahmen, was zeigt, dass das Potenzial für线ares Fernsehen beim Sender weiterhin vorhanden ist.

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Florian Schroeder als offizieller Nachfolger positioniert

Florian Schroeder tritt hier die Nachfolge von Jan Böhmermann an, der Ende des Jahres zum letzten Mal das "ZDF Magazin Royale" moderieren wird. Der bekannte Satiriker will sich danach mit dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender über neue Formate verständigen. Bereits jetzt wurde Schroeder als eine Art Nachfolger präsentiert, der zwar nicht den exakten Sendeplatz von Böhmermann übernimmt, aber mit "Journal Deluxe" in eine formal ähnliche Kerbe schlägt. Die Produktion zielt darauf ab, Schroeder als neues Gesicht des Senders zu etablieren, wobei die Strategie der Ausstrahlung im Nischenbereich dies aktuell erschwert.

Strategischer Fokus auf digitale Plattformen verstärkt sich

ARD und ZDF sind seit Längerem darum bemüht, ihre Mediatheken signifikant zu stärken und zur Hauptplattform für Inhalte zu machen. Entsprechend werden schon jetzt zahlreiche Formate vorrangig für diesen digitalen Bereich produziert, während die Ausspielung im linearen TV zwar immer noch stattfindet, aber unter weniger attraktiven Bedingungen erfolgt. "Journal Deluxe" ist in dieser Hinsicht ein Paradebeispiel für diese Entwicklung. Die nächsten Ausgaben werden ebenfalls linear im Nachtprogramm versendet, was gezwungenermaßen zu den aktuellen niedrigen Quoten führen wird. Diese Strategie priorisiert klar die digitale Reichweite gegenüber der traditionellen TV-Zuschauerzahl.

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Kritik an der Ignoranz breiterer Zielgruppenansprache

Dass prominente Sendeplätze komplett ignoriert werden, stößt auf Unverständnis, da sie eine gute Möglichkeit wären, Florian Schroeder einer breiteren Masse vorzustellen. Eine frühere Platzierung hätte auch der Werbewirkung für die Show in der Mediathek gedient, indem sie Aufmerksamkeit auf der großen Leinwand generiert hätte. Die Verantwortlichen des Senders scheinen diese Option bewusst außen vor zu lassen, obwohl ein stärkerer Fokus auf linearem Erfolg die Bekanntheit der neuen Serie hätte steigern können. Die aktuelle Ausrichtung wirkt daher konsequent, aber auf den ersten Blick widersprüchlich zur Logik der Massenwirksamkeit.

Zukünftige Entwicklung und langfristige Planung

Betrachtet man die Gesamtsituation, so dient die aktuelle Platzierung wahrscheinlich der langfristigen Konsolidierung der digitalen Präsenz. Dennoch bleibt die Frage offen, ob diese Methode zielführend ist, wenn die线are Quote als wichtiger Indikator für die allgemeine Relevanz gilt. Für Jan Böhmermann markiert das Ende seines Formats einen historischen Moment, der oft mit Skandalen oder denkwürdigen Fernsehmomenten verbunden war. Die Ära Schroeder beginnt nun unter diesen spezifischen Voraussetzungen, wobei die Zukunft zeigen wird, ob sich das Publikum für das neue Format im linearen Fernsehen zurückgewinnen lässt oder dauerhaft auf die Mediathek verweist.