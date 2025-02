Journalistin und „Kocharena“-Jurorin Katja Burghardt gestorben

Die Journalistin und ehemalige Jurorin der Vox-Sendung „Die Kocharena“, Katja Burghardt, ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Der Hamburger Jahreszeiten Verlag bestätigte den Tod auf LinkedIn und würdigte Burghardt als eine talentierte Journalistin und geschätzte Kollegin.

Die Journalistin und ehemalige Jurorin der Vox -Sendung „Die Kocharena “, Katja Burghardt , ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Der Hamburger Jahreszeiten Verlag bestätigte den Tod auf der Plattform LinkedIn. In der emotionalen Mitteilung heißt es: „Katja hinterlässt in unseren Herzen eine große Lücke – es schmerzt, dass ich nicht noch einmal mit ihr bei einem Abendessen zusammen lachen und über die verrückte Medienlandschaft tratschen konnte“.

Burghardt war eine ausgebildete Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin. Sie begann ihre Karriere als Chefredakteurin des Magazins „Essen & Trinken“ und übernahm 2011 die Leitung der Zeitschrift „Vital“. Katja Burghardt erwarb sich durch ihre journalistische Tätigkeit und ihre Expertise im Bereich des Essens und Trinkens ein breites Ansehen. Einer breiteren Öffentlichkeit ist Burghardt jedoch als Jurymitglied der Kochshow „Die Kocharena“ bekannt, die von 2007 bis 2013 von Vox produziert wurde. In dieser Sendung traten ausgewählte Hobbyköche gegen Profiköche an, um ein vorgegebenes Drei-Gänge-Menü zu kochen. Die Jury, zu der Katja Burghardt gehörte, entschied nach jedem Gang über den Gewinner. Der Jahreszeiten Verlag würdigte Burghardt mit den Worten: „Ihr Abschied kam viel zu früh, und ihr Verlust wird uns immer begleiten. Ruhe in Frieden, liebe Katja – du wirst unvergessen bleiben“.





