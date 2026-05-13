Joyn-Account kommentiert Influencer-Video mit unangebrachten Worten, Influencer SinanMovez reagiert

Ein deutscher Influencer SinanMovez zeigte sich fassungslos, als sein Video unter einem Kommentar des verifizierten Joyn-Accounts auftauchte, der eine unangebrannte Anspielung auf körperliche Nähe machte. Joyn nahm den Vorfall intern auf und kündigte klare Schritte an. Sinan zeigte sich versöhnlich und dankte Joyn für die Entschuldigung.

Seit einigen Jahren nehmen große Firmen wie die Deutsche Bahn oder die Lufthansa regelmäßig an Social-Media-Kanälen teil und kommentieren mit ihren offiziellen Accounts virale Clips mit einem Augenzwinkern .

Ein Beispiel ist der deutsche Influencer SinanMovez, der über 2,6 Millionen Follower auf TikTok hat und regelmäßig Millionen-Aufrufe erreicht. Doch plötzlich tauchte unter einem seiner Videos ein Kommentar des verifizierten Joyn-Accounts auf, der eine Anspielung auf körperliche Nähe machte. Das Video zeigte jedoch nicht einen Flirt, sondern die kleine Schwester von Sinan. Sinan zeigte fassungslos und erklärte, dass die Wortwahl respektlos und übergriffig war und nicht mit seinen Werten übereinstimmte.

Joyn nahm den Vorfall intern auf und kündigte klare Schritte an. Auch die Fans waren entsetzt und forderten eine Reaktion von Joyn. Sinan zeigte sich versöhnlich und dankte Joyn für die Entschuldigung. Er fand es toll, dass Joyn Stellung bezogen hatte





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