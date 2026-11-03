JP Morgan prognostiziert sechs Prozent Rendite durch KI und Infrastrukturinvestitionen

JP Morgan Asset Management rechnet bis 2040 mit sechs Prozent jährlicher Rendite. KI und Staatsausgaben treiben das nominale Wachstum in Industrienationen an.

JP Morgan Asset Management hat die langfristigen Erwartungen für Anleger auf den globalen Finanzmärkten deutlich nach oben korrigiert. Die US-amerikanische Großbank prognostiziert für einen klassischen Anlageportfolio-Mix aus sechzig Prozent globalen Aktien und vierzig Prozent Staatsanleihen eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund sechs Prozent. Diese Wertsteigerung bezieht sich auf den Zeitraum von zehn bis fünfzehn Jahren und ist in Euro berechnet, was für europäische Investoren eine spürbare Verbesserung der Erwartungshorizonte darstellt. Dieser Ausblick steht im markanten Gegensatz zu den eher vorsichtigen Prognosen der Vorjahre und signalisiert eine Rückkehr zu positiveren Wachstumsdynamiken in den Industrienationen.

Grundlagen der positiven Wachstumsprognose

Die Studie mit dem Titel "Long-Term Capital Market Assumptions" (LTCMA) bildet die fundamentale Basis dieser optimistischen Bewertung. JP Morgan Asset Management erstellt diese umfassende Analyse seit mehr als dreißig Jahren und nutzt die Ergebnisse aktiv, um strategische Verschiebungen in der Vermögensallokation vorzunehmen. Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management in Frankfurt, hebt hervor, dass die Grundlage für diese Prognose ein langfristig positiver Ausblick für Wirtschaftswachstum und Produktivität sei. Die Experten rechnen für die großen Industrienationen in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren mit einem nominalen Wirtschaftswachstum von durchschnittlich vier Komma zwei Prozent pro Jahr. Dieser Wert stellt einen Anstieg gegenüber den vorherigen vier Komma null Prozent dar und markiert den besten Wirtschaftsausblick seit anderthalb Jahrzehnten.

Also read Mit Staatsanleihen über 5 Prozent Zinsen verdienen – die Türkei bietet sogar 35,8 Prozent

Treiber sind massive Kapitalinvestitionen

Das beschleunigte Wachstum wird vor allem durch erhebliche Investitionsschübe angetrieben. JP Morgan rechnet für den kommenden Zeitraum mit gesamten Investitionen in Höhe von insgesamt fünfzehn Billionen Dollar. Diese enormen Summen fließen sowohl in Ausgaben von Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz als auch in staatliche Ausgaben für Sicherheit, Verteidigung und Infrastruktur. Galler erklärt, dass zunächst entsprechende Kapazitäten in allen diesen Bereichen aufgebaut werden, bevor danach viel Geld in Instandhaltung und Modernisierung fließt. Dieser strukturelle Wandel sorgt dafür, dass Unternehmen mehr verdienen und ihre Gewinnmargen verbessern, was direkt zur Steigerung der Erträge an den Aktienmärkten beiträgt.

Regionale Unterschiede und Aktienperformance

Die erwarteten Renditen differieren je nach geografischer Ausrichtung der Anlagen deutlich. Für Anleger in den USA wird beim S&P 500 sogar ein durchschnittlicher Ertrag von sieben Komma fünf Prozent pro Jahr erwartet. Dies erklärt sich laut Galler durch das starke Umsatzwachstum der US-Unternehmen und deren starke Wettbewerbsposition, die höhere Margen ermöglicht. Für den Nahen Osten und den Krieg in der Ukraine als anhaltende Risikofaktoren bleiben Ölpreise, Inflation und Kapitalmarktzinsen unter Beobachtung. Im Euro-Raum wird hingegen mit Anlagen im MSCI-Index für Standardwerte eine jährliche Rendite von sieben Komma sechs Prozent prognostiziert. Dabei ist zu beachten, dass die erwartete leichte Abwertung des Dollars gegenüber dem Euro die nominalen Erträge leicht schmälern kann.

Advertisement

Risikomanagement und langfristige Perspektive

Trotz der optimistischen Grundstimmung sieht die LTCMA-Studie keine geradlinige Entwicklung. Zwischenzeitlich werden Rückschläge erwartet, die durch Enttäuschungen bei den hohen Erwartungen an die positiven Folgen der KI, steigende Staatsverschuldung oder zunehmende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der politischen Lage ausgelöst werden könnten. JP Morgan rechnet daher mit stärkeren Schwankungen an den Kapitalmärkten, betont jedoch, dass diese Risiken in den Prognosen bereits berücksichtigt sind und die langfristigen Renditeziele nicht verändern. Historische Erfahrungen zeigen zudem, dass Rückschläge an den Märkten auf kurzer oder mittlerer Sicht meist wieder aufgeholt werden.

Auswirkungen auf die Portfoliostrategie

Für Anleger bedeutet die neue Prognose von JP Morgan Asset Management, dass die Erwartungen an die Asset-Klassen über den betrachteten Zeitraum von zehn bis fünfzehn Jahren deutlicher verbessert wurden. Ein Portfoliomanager, Ökonom oder Stratege, der auf diese Daten zurückgreift, kann von einer verbesserten Ertragsaussicht ausgehen, die fast ein ganzen Prozentpunkt höher ist als die Vorjahresprognose von sechs Komma zwei Prozent. Die Strategen betonen, dass es bei Aktien langfristig immer auf die Ertragskraft der Unternehmen ankommt. Diese wird durch den Einsatz von KI und die starke Umsatzdynamik gestützt, was die Basis für die steigenden Erträge bildet und Anlegern eine klare Orientierung für die langfristige Geldanlage bietet.