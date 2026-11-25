JPMorgan zählt Volkswagen nicht zu den Favoriten der Autobranche und bleibt bei Neutral mit Kursziel 85 Euro. Auf Jahressicht gehört VW zu den größten Verlierern im DAX.

JPMorgan zählt Volkswagen nicht zu den Favoriten der Autobranche und bleibt bei Neutral mit Kursziel 85 Euro. Trotzdem springt die Aktie an. Auf Jahressicht gehört sie aber zu den größten Verlierern im DAX.

Ein Capped-Bonus-Zertifikat bietet die Chance auf eine Seitwärtsrendite von 30,3 Prozent pro Jahr. Volkswagen zählt aus Sicht von JPMorgan im Branchenausblick für 2027 nicht zu den bevorzugten Einzeltiteln der europäischen Autobranche. Die Analysten beließen ihr Votum für die Aktie auf „Neutral“ und bestätigten zugleich das Kursziel von 85 Euro. Am Markt verzeichnet die Aktie am heutigen Mittwoch dennoch eine deutliche Kurserholung.

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Händler werten den Anstieg vor allem als mögliche Schnäppchenjagd zum Jahresende. Nach der vorangegangenen Schwächephase könnte die Aktie damit kurzfristig von taktischen Käufen profitiert haben, ohne dass sich am zurückhaltenden Analystenblick grundlegend etwas geändert hätte.macht professionelle Strategien aus der Investmentbranche für jeden zugänglich und verständlich.exklusive Kaufsignale, fundierte DAX-Analysen und konkrete EinstiegschancenDenn trotz der jüngsten Erholung bleibt die Bilanz für Volkswagen am Aktienmarkt schwach.

Im Börsenjahr 2026 liegt der Wert weiterhin mit einem Minus von rund 38 Prozent unter Wasser und zählt damit nach wie vor zu den größten Verlierern im DAX. Bei knapp 66 Euro notiert die Aktie heute nur eine Handbreit über dem 12-Monats-Tief von 62 Euro.

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Auf die kurze Rallye von 87 auf 96 Euro folgte ab vergangenen Dezember der Richtungswechsel: bis März zurück auf 84 Euro, im Frühsommer der Bruch auf 74 Euro und seit Ende September noch einmal der Rutsch auf 65 Euro, ehe zuletzt eine kleine Gegenbewegung einsetzte. Auf Jahressicht stehen damit minus 24 Prozent, während der DAX 3,9 Prozent zulegte — das ist keine bloße Schwäche, sondern ein klarer relativer Rückstand von 28 Prozent.

HotStocks von index-radar.de Der Wolfsburger Autobauer ist derzeit kein besonnener Dividendentitel, sondern ein unruhiger Schwergewichtler: Die tägliche Schwankung von 1,9 Prozent liegt fast doppelt so hoch wie beim DAX mit einem Prozent. Der maximale Drawdown von 39 Prozent gegenüber 12 Prozent im Index zeigt, wie hart der Markt hier zugegriffen hat. Noch aufschlussreicher ist das Verhalten nach Rückschlägen: Auf kräftige Abgaben folgten zuletzt nur Erholungen um gut einem Prozent — der Kurs reagiert also, doch ohne echten Biss.

Charttechnisch steht die Mutter von Audi, Skoda und Seat klar unter der 200-Tage-Linie: 66 Euro Kurs treffen auf einen gleitenden Durchschnitt bei 80 Euro, also einen Abstand von 18 Prozent nach unten. Entscheidend ist der Takt dieser Linie selbst: Sie ist in den vergangenen 20 Handelstagen um 4 Prozent gefallen, der langfristige Trend sinkt also nicht nur, er gewinnt an Abwärtsdruck.

Dass der Abstand zur 200-Tage-Linie in den letzten 12 Monaten zwischen plus 13 und minus 25 Prozent schwankte, ordnet das heutige Niveau als angeschlagen ein, allerdings noch nicht am äußersten Rand. Unsere Modelle zeigen für die nächsten 4 Wochen einen Endstand um 65 Euro; die zentrale Erwartung liegt bei minus 1,4 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 66 Euro. Der Korridor reicht von 58 bis 72 Euro, das entspricht einer Spanne von minus 13 bis plus 9,9 Prozent.

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Damit bleibt das Bild nüchtern: Der Markt traut Europas größtem Automobilhersteller vorerst keine tragfähige Wende zu, sondern eher die Fortsetzung des zähen Abwärtstrends mit kurzen Störfeuern nach oben. Unser Vorhersagemodell für die kommenden vier Wochen berücksichtigt saisonale Trends aus vergleichbaren Perioden der vergangenen Jahrzehnte, zyklische Muster und die Vorgaben von unserem Aktienklima Deutschland. Die Schwankungsgrenzen berechnen wir aus der aktuellen impliziten Volatilität von Calls und Puts, sie basieren somit auf der in Optionsprämien eingepreisten Erwartung der Investoren.

Auf die Volkswagen-Aktie lässt sich derzeit mit einem Capped-Bonus-Zertifikat eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen. Das Papier kostet aktuell 64,22 Euro und zahlt am Laufzeitende 80 Euro aus – ein Plus von 24,6 Prozent bzw. 30,3 Prozent p.a. Voraussetzung: Die Aktie berührt bis zum 17. September 2027 nicht die Barriere bei 54 Euro.

Kommt es doch zum Schwellenbruch, richtet sich die Rückzahlung nach dem Schlusskurs der Aktie am Bewertungstag – gedeckelt durch den Cap. Capped-Bonus-Zertifikate sind börsentäglich handelbar. HotStocks von index-radar.de