Nanu? Da dürften einige Flohmarktbesucher gestaunt haben: Beim Wohltätigkeitsbasar „Nuevo Futuro“ gab es Anzüge von Juan Carlos von Spanien zum Schnäppchenpreis.

Nanu? Da dürften einige Flohmarktbesucher gestaunt haben: Beim Wohltätigkeitsbasar „Nuevo Futuro“ gab es Anzüge von Juan Carlos von Spanien zum Schnäppchenpreis. jetzt mit einer ganz besonderen Geste möglich.

Er spendete einen Teil seiner schicken Garderobe, sodass Interessenten seine maßgeschneiderten Anzüge jetzt schon ab 70 Euro auf dem Flohmarkt erwerben konnten. BUNTE.de weiß, was dahinter steckt. schon seit 2020 im Exil, doch an einer Familientradition scheint er noch immer festzuhalten: dem Wohltätigkeitsbasar „Nuevo Futuro“, den einst ins Leben gerufen hatte. So spendete er auch dieses Jahr wieder einen Berg Kleidung aus seinem königlichen Kleiderschrank.

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Diese wurde ganz schlicht an eine Kleiderstange gehängt und mit einem handgeschriebenen Zettel versehen.

„Anzüge König Juan Carlos ab 70 Euro“, steht darauf geschrieben. Der Anblick ist so unerwartet und simpel, dass man fast meinen könnte, es handle sich um einen Scherz. Doch es sind tatsächlich die Anzüge des Royals.

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“: „Er unterstützt uns schon seit vielen Jahren, und auch dieses Jahr ist keine Ausnahme. Obwohl ich noch nicht gesehen habe, was er uns gespendet hat, handelt es sich immer um Kleidung, und ich habe treue Kunden, die wissen, dass seine Anzüge und Jacken von einem Schneider hochwertig verarbeitet sind. Er behält Nuevo Futuro im Auge und bittet mich stets, ihn an den Termin zu erinnern, damit er helfen kann.

“Tochter Elena von Spanien an dem Event teil. Fotos zeigen sie zwischen den Gängen voller Angebote, wie sie begeistert umherschaut. Auf dem Markt wurden neben Secondhand-Kleidung auch Deko, Antiquitäten, Feinkost und Bücher verkauft; da war sicherlich für jeden etwas dabei. Die Erlöse gehen an Kinder und Jugendliche, die in betreuten Wohngruppen von „Nuevo Futuro“ leben.