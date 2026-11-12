Jubiläum Hamburger Bahnhof: Lina Lapelytė und Sophie Calle im Fokus

Zum Jubiläum öffnet der Hamburger Bahnhof seine Tore mit Lina Lapelytės Holzinstallation und Sophie Cales Retrospektive. Ein Programm für Generationen.

Die litauische Künstlerin Lina Lapelytė hat für ihre Performance-Installation "We Make Years Out of Hours" 400.000 Bausteine aus Holz in die historische Halle des Hamburger Bahnhof s in Berlin geräumt. Die Bauklötze breiten sich auf dem Boden aus, türmen sich zu Stapeln und schaffen hügelartige Strukturen, wobei das Berühren und Bauen ausdrücklich erwünscht ist. Dies gilt als eine der kinderfreundlichsten Ausstellungen, die es seit Langem in Berlin zu sehen gibt. Der Hamburger Bahnhof war bis 1884 Endpunkt der Bahnstrecke nach Hamburg und beherbergte später ein Verkehrs- und Baumuseum.

Familienangebote und Bildungslounge

Familien, die sich von den Bauklötzen gelöst haben, finden in der Education Lounge im Gebäudeteil H4 kleine Zelte, in denen Kinder spielen und campen können. Die Lounge ist wie das Rieckhallenatelier die gesamten 30 Stunden geöffnet, und jeder kann selbst kreativ werden. Einen weiteren Höhepunkt für die Jüngsten bildet die Pyjama-Führung am Sonntag um 9 Uhr, die altersübergreifend gedacht ist und Hausschuhe voraussetzt. Für die Führung und andere Werkgespräche meldet man sich vor Ort am Infotisch an.

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Generationen und historische Anekdoten

Eine Aktion für alle Generationen läuft an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr im historischen Übergang West. Unter dem Titel "Wirklich? Erzähl!" sammelt das Museum Anekdoten rund um das Haus, von mündlichen Überlieferungen bis zum Tratsch. Großeltern, Eltern und Kinder können Erinnerungen an den früheren Bahnhof und das Museum erzählen. Das Museum bietet damit reichlich Stoff, da das Gebäude eine lange Geschichte als Bahnhofs- und Museumsstandort aufweist.

Sophie Calle und Kuratorin Lisa Hörstmann

Offiziell eröffnet wird das Wochenende am Samstag um 12 Uhr mit dem Konzerthaus Brass Berlin. Im Mittelpunkt steht die Schau "Sophie Calle. Is It Better?", die einen Tag vor dem Jubiläum eröffnet wurde. Die 1953 in Paris geborene Künstlerin zeigt nach mehr als 20 Jahren wieder eine Einzelausstellung in Berlin. Zu sehen ist unter anderem "The Detachment", eine Serie aus 1996, die den Abbau von DDR-Denkern nach der Wiedervereinigung dokumentiert. Kuratorin Lisa Hörstmann führt am Samstag um 14 Uhr auf Deutsch und um 16 Uhr auf Englisch durch die Ausstellung.

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Gruppenschau und Lichtinstallation von Dan Flavin

Die Gruppenschau "Next Door" vereint Tacita Dean, Thomas Demand, Olafur Eliasson, Henrik Håkansson und Tomás Saraceno. Kuratorin Ulya Soley führt am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr, jeweils auf Englisch, durch diese Werke. Charlotte Knaup stellt am Sonntag um 16.30 Uhr die Ausstellung "Tausendmal Berlin" vor. Um Kunst am Haus geht es am Sonntag um 16 Uhr, wenn Restauratorin Andrea Sartorius über die Lichtinstallation des US-Künstlers Dan Flavin spricht. Er schuf sie 1996 zur Eröffnung als festen Bestandteil des Gebäudes.

Performance von Lina Lapelytė und Kunstnacht

Von 22 bis 1 Uhr tanzen Performerinnen und Performer der litauischen Künstlerin Lina Lapelytė durch die Historische Halle. Lapelytė, Jahrgang 1984, arbeitet an der Schnittstelle von Musik, Performance und Kunst und erhielt 2019 den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig. Von 1 bis 5.30 Uhr läuft das Programm "Nachts im Museum", beginnend mit dem Konzertfilm "async at the Park Avenue Armory" über Ryuichi Sakamoto. Zusätzlich gibt es Werkgespräche zu Künstlern wie Susan Philipsz, Claudia Wieser und John Knight.