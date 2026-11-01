Zum fünfzehnjährigen Jubiläum der TV-Show Klein gegen Groß treten Weltmeister Mats Hummels und viele weitere Stars wie Otto Waalkes,Lena Gercke und Peter Maffay in spektakulären Herausforderungen geGen talentierte Kinder an.

Jubiläum sspecial mit globalem Star-Potent

Spektakuläre Aufgaben und sportliche Höchstleistungen

Die beliebte Unterhaltung ssendung Gering gegen Groß feiert an diesem Wochenende ihr fünfzehnjähriges Bestehen mit einer besonderen Jubiläum sausgabe, die vom Moderator Kai Pflaume moderiert wird. Die dreistündige Sendung, die am Samstagabend im Ersten sowie parallel bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ORF und SRF ausgestrahlt wird, vereint eine beeindruckende Liste prominenter Gäste mit talentierten Nachwuchssportlern und Künstlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Mittelpunkt des Programms steht das Duell zwischen dem deutschen Fußball weltmeister Mats Hummels und dem zwölfjährigen Jonas Gertler vom Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiß Oberhausen. Hummels stellt sich dabei zum ersten Mal einer solchen Herausforderung und muss seine Fähigkeiten unter extremen Bedingungen beweisen.

Das Duell zwischen Hummels und Gertler findet auf einer schwebenden Plattform statt, die in einer Höhe von zwölf Metern montiert ist. Beide Teilnehmer müssen den Ball per Dropkick in ein ebenfalls schwebendes Tor in einer Entfernung von fünfzehn Metern befördern. Diese hohe Distanz und die instabile Position stellen selbst einen Profisportler von Rang vor enorme Schwierigkeiten. Neben dem Fußballduell präsentiert die Show weitere abwechslungsreiche Aufgaben. So tritt der Comedian Otto Waalkes an, um Szenen aus seinen eigenen Filmen zu erraten, während der Schauspieler Elyas M'Barek deutsche Komödien erkennt, deren Dialoge von Kindern neu synchronisiert wurden. die Schweizer Freestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud muss sich Vorwärtssalti aus der Rückenlage zutrauen, und der Leichtathlet Julian Weber beweist seine Geschicklichkeit im Vierfüßlerlauf gegen einen jungen Herausforderer.

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Musikalische und artistische Begegnungen

Die musikalischen Darbietungen sind ein weiterer wichtiger Bestandteil des Programms. Der Stargeiger David Garrett tritt im Streichquartett-Duell gegen die dreizehnjährige Elina an, wobei er seiNe Gehörbildung unter Beweis stellen muß. Die Topmodel-Unternehmerin Lena Gercke zeigt in einem Duell mit der zehnjährigen Emma ihr Musikverständnis, indem sie Songs von einem Manualisten erkennt. Zudem treten Peter Maffay und Johannes Oerding gemeinsam auf, um deutsche Songs zu erraten, bei denen die Instrumente versetzt gespielt werden. Sie bieten zudem einen exklusiven gemeinsamen Showact,der die musikalische Vielfalt der Sendung unterstreicht. der österreichische Schauspieler Tobias Moretti hingegen testet sein Kennen über Kinderbuchklassiker anhand bearbeiteter Cover.

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Historische Rückblicke und internationale Gäste

Zusätzlich zu den neuen Duellen blickt die Sendung auf die beliebtesten Momente der vergangenen fünfzehn Jahre zurück. Kai Pflaume stellt die Top zehn der vergangenen Jahre vor und begrüßt live den kleinen Herausforderer des vom Publikum gewählten Lieblingsduells. die Sendung erweitert ihr globales Spektrum mit internationalen Gästen wie dem US-amerikanischen Ninja-Superstar Josiah Pippel, der nach seinem Triumph bei American Ninja Warrior 2026 eine spezielle Ninja-Ring-Hangel-Challenge absolviert. Weitere bekannte Gesichter sind der Comedian Michael Mittermeier, die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die Schauspielerin Palina Rojinski, der Hindernisläufer Frederik Ruppert, der Quiz-Champion Sebastian Klussmann und der Cirque du Soleil-Künstler Franco Pelizzari del Valle. in der beliebten Rubrik Gering gegen Jan Josef unterstützen Axel Prahl und andere Prominente den Moderator bei kniffligen Aufgaben,was die Bandbreite der Unterhaltung für die ganze Familie unterstreicht.