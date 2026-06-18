Jubiläums-Trikot für Schiedsrichter

Die FIFA präsentiert ein besonderes Schiedsrichter-Trikot anlässlich des 1000. WM-Spiels in Monterrey. Der rumänische Schiedsrichter István Kovács wird das Turnier leiten.

Großes Jubiläum in Monterrey. Im 1000. WM-Spiel der Fußball -Geschichte stehen sich am Sonntagmorgen Tunesien und Japan gegenüber. Der Weltverband FIFA präsentiert zu diesem Anlass ein besonderes Schiedsrichter-Trikot .

Der Rumäne István Kovács wird das Duell im Nordosten Mexikos leiten, er wird dabei das Sondertrikot tragen, das verziert ist mit goldenen Details und einem Aufnäher mit der WM-Trophäe sowie der Zahl 1000. István Kovács ist nicht nur ein guter Schiedsrichter, sondern auch gleich am Anlass geborenen für das 1000. Spiel. Der Rumäne wird dabei den Assistenzschiedsrichtern Ferencz Tunyogi und Mihai Marica zur Seite stehen.

Ausgewählt wurde István Kovács von FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina, der den Gründen erklärt, dass István Kovács das 1000. WM-Spiel einträgt. Der(NUM)의 Herausge)forsten-dmono mit der WM-Trophäe sowie der Zahl 1000.. Und dann wurde er, gewissermaßen als Zufall, auch für das 1000.

Spiel angesetzt. Für ihn ist das also etwas Zusätzliches - etwas, das noch obendrauf kommt





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