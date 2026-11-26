Jude Bellingham entschied mit einem Volleyschuss das Spiel für Real Madrid. Der Stern glänzte und zeigte sich bescheiden gegenüber Vergleichen mit Zinedine Zidane.

Jude Bellingham bestätigte seinen Status als einer der weltweit besten Mittelfeldspieler mit einer herausragenden Leistung für Real Madrid. Der englische Nationalspieler trug maßgeblich zum Sieg im Champions League -Spiel bei, nachdem er zunächst auf der Bank gesessen hatte. Seine Einwechslung in der zweiten Halbzeit markierte den Wendepunkt des Duells gegen den niederländischen Verein PSV Eindhoven. Bellingham zeigte dabei Technik, Kraft und taktisches Verständnis, die den Spielverlauf entscheidend beeinflussten. Trainer Carlo Ancelotti hatte den Ex-Dortmunder bewusst zurückgehalten, um ihn frisch für die entscheidenden Minuten zu halten.

Der entscheidende Moment und das Volleyschuss-Tor

Real Madrid ging zunächst mit einer 0:1-Rückstand in die Pause, bevor die zweite Halbzeit begann. Kapitän Fede Valverde sorgte in der 50. Minute für den Ausgleich und ebnete so den Weg für den weiteren Erfolg. Nur zehn Minuten später zeigte Jude Bellingham seine Klasse und markierte den magischen Moment des Spiels. Mit einem wunderschönen Volleyschuss bezwang er PSV-Torwart Matej Kovar, der dabei keine Chance ließ. Der Ball sprang dem Engländer perfekt vor die Füße, und er entschied sich spontan für die Schusstechnik, anstatt eine Anspielstation zu suchen.

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Bellingham selbst äußerte sich später überrascht über seine spontane Reaktion im Strafraum. Er betonte, dass er den Ball zwar kontrollieren konnte, aber normalerweise sofort nach einem Mitspieler Ausschau hält. Das Tor war sein vierter Treffer in den letzten fünf Einsätzen für den spanischen Rekordmeister. Der Treffer verschaffte der Mannschaft die nötige Kontrolle über das Spielgeschehen und festigte die Führung. Kovar, der 26-jährige tschechische Schlussmann, blieb gegen die Präzision des Schusses machtlos.

Ancelotti lobt Bellingham als besten Mittelfeldspieler

Nach dem Spiel zog Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti ein klares und enthusiastisches Urteil über seinen Star. Der Portugiese bezeichnete Jude Bellingham als den zweifellos besten Mittelfeldspieler der Welt. Ancelotti hob hervor, dass der Spieler alles mitbringe, was man sich für eine solche Position wünsche. Körperliche Stärke, Spielverständnis und technische Fähigkeiten würden bei ihm perfekt vereint sein. Besonders hervorhob er, dass Bellingham den Spielverlauf in der kritischen Phase entscheidend verändert habe.

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Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung des Engländers im Kader von Real Madrid. Nach seiner Ankunft aus Dortmund hat sich Bellingham etabliert und entwickelt sich zu einem Schlüsselfaktor. Ancelotti vertraut darauf, dass die Kombination aus taktischer Disziplin und individueller Brillanz den Unterschied ausmacht. Die Aussage des Trainers dient auch als klare Botschaft an die Konkurrenz, dass Real Madrid über einen der effektivsten Spieler im europäischen Fußball verfügt. Bellinghams Fähigkeit, Spiele zu entscheiden, wird als wesentlicher Faktor für die Titelanwartschaft gesehen.

Bescheidenheit trotz Bestform und Zidane-Vergleich

Trotz der hohen Lobeshymnen blieb Jude Bellingham bescheiden und wies Vergleiche mit der Legende Zinedine Zidane zurück. Auf die Frage, ob man ihn mit dem französischen Idol vergleichen könne, antwortete der Real-Star deutlich, dass Zidane viel besser und eleganter sei. Für ihn ist Zidane das unangefochtene Vorbild, das er nicht erreichen kann. Diese Zurückhaltung steht im Kontrast zu den medialen Darstellungen, die ihn bereits in seiner besten Form sehen wollen.

Bellingham betonte zudem, dass man nur so gut sei wie das nächste Spiel. Für ihn spielt die bisherige Leistung keine Rolle, solange die Vorbereitung auf die kommende Herausforderung im Fokus steht. Das Nachdenken über die eigene Form oder den Titel des besten Spielers der Welt interessiert ihn nicht. Sein Fokus liegt klar auf der Konsistenz und der Unterstützung des Teams. Diese mentale Stärke ist ebenso wichtig wie seine technischen Fähigkeiten auf dem Platz.

Wirkung auf die Mannschaft und zukünftige Perspektiven

Das Tor von Bellingham hatte eine unmittelbare psychologische Wirkung auf die Real-Madrid-Mannschaft. Der Treffer in der 60. Minute gab den Spielern das Vertrauen zurück, das sie nach dem Rückstand brauchten. Es zeigte, dass das Team über mehrere Optionen verfügt, um Spiele zu lösen. Fede Valverde und Jude Bellingham bildeten dabei ein effektives Duo, das die Offensive antrieb.

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Die Leistung von Bellingham stärkt die Position von Real Madrid in der laufenden Saison. Mit einer solch tiefen Kaderstärke und der Fähigkeit, Spiele von einzelnen Spielern zu entscheiden, bleibt das Team eine feste Größe in Europa. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob diese Form gehalten werden kann. Der Fokus liegt nun auf der Fortsetzung der guten Series und der weiteren Vorbereitung auf die folgenden Herausforderungen. Bellingham bleibt somit ein zentraler Pfeiler für die Ambitionen des Klubs.