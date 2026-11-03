Jude Bellingham Calvin Klein Kampagne Toni Kroos Reaktion

Jude Bellingham wirbt in knapper Unterwäsche für Calvin Klein. Die Kampagne sorgt für viralen Hype, besonders durch die kurze Reaktion von Toni Kroos.

Der englische Fußballstar Jude Bellingham hat mit einer neuen Werbekampagne der US-Modekette Calvin Klein massive Aufmerksamkeit erregt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler posiert auf den veröffentlichten Bildern in knapper Unterwäsche und präsentiert dabei seinen durchtrainierten Oberkörper in verschiedenen Posen. Die Fotos stammen aus dem vergangenen Sommer und wurden in Madrid aufgenommen, wo Bellingham weiterhin für Real Madrid aktiv ist. Die freizügigen Aufnahmen lösen bei den Fans und in den sozialen Medien eine breite Diskussion aus.

Viralität durch Kroos WTF Kommentar

Toni Kroos reagierte auf den Instagram-Post seines ehemaligen Teamkollegen mit einer extrem kurzen, aber wirkungsvollen Antwort. Der 36-jährige ehemalige Weltmeister kommentierte das Bild mit den drei Buchstaben "WTF". Dieser spartanische Kommentar verbreitete sich innerhalb von knapp 24 Stunden viral und sammelte bereits fast 600.000 Likes. Die Reaktion des legendären deutschen Spielers stach deutlich hervor und trug maßgeblich zur weiteren Steigerung der Sichtbarkeit des Posts bei.

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Kampagnen Details und Fotograf Oliver Hadlee Pearch

Bellingham tritt als neues Gesicht der Icon Cotton Stretch Kollektion von Calvin Klein auf. Die Aufnahmen entstanden unter der Leitung des Fotografen Oliver Hadlee Pearch, der den englischen Nationalspieler in unterschiedlichen Modellen der Marke inszenierte. Bellingham äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit und betonte, dass ihm die Arbeit an dieser Kampagne sehr viel Spaß gemacht habe. Er nannte Calvin Klein eine legendäre Marke und freute sich darauf, die Idee auf seine eigene Weise zum Leben zu erwecken.

Weitere Reaktionen von Lucas Vazquez

Nicht nur Toni Kroos ließ sich einen Kommentar nicht verkneifen. Auch Lucas Vazquez reagierte auf die Bilder seines Mitspielers. Der 35-Jahrige drückte seine Meinung mit dem Ausruf "Okayyyyyyy" aus. Diese Reaktion fügte sich nahtlos in die allgemeine Begeisterung und Neugier ein, die von den Fans ausgegangen war. Die Interaktion zwischen den ehemaligen Teamkollegen unterstreicht die lockere Atmosphäre im Kader von Real Madrid.

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Gemeinsame Vergangenheit bei Real Madrid

Jude Bellingham und Toni Kroos spielten von 2023 bis 2025 gemeinsam für Real Madrid. In dieser Zeit gewannen sie unter anderem die Champions League im Jahr 2024. Während Kroos seine Karriere im Sommer 2024 beendete, gehört Bellingham weiterhin zu den großen Stars der Königlichen. Die Verbindung zwischen den beiden Spielern bleibt auch nach Kroos' Abgang ein Thema in den Medien.

Mediale Resonanz und Fan Diskurs

Die Veröffentlichung der Bilder sorgte für reichlich Gesprächsstoff bei den Fans von Jude Bellingham. Die ungewohnt freizügige Präsentation des Sportlers kontrastiert stark mit seinem sonstigen öffentlichen Image. Die Kombination aus der hochwertigen Modekampagne und den humorvollen Kommentaren seiner bekannten Kollegen hat dazu geführt, dass der Post schnell in den Trendlisten auftauchte. Dies demonstriert die enorme Reichweite von Bellingham sowohl auf dem Feld als auch in der digitalen Welt.