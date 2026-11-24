Real Madrid verlängert den Vertrag von Jude Bellingham bis 2031. Das neue Gehalt von 28,7 Millionen Euro pro Saison entspricht dem Niveau von Vinicius Junior.

Der englische Mittelfeldstar Jude Bellingham steht kurz vor einer der größten Gehaltserhöhungen in der Geschichte des spanischen Fußballs. Real Madrid plant, den 23-jährigen Nationalspieler langfristig bis zum Jahr 2031 an den Verein zu binden. Als zentraler Anreiz für die Vertragsunterzeichnung wird dem Spieler eine massive finanzielle Aufwertung angeboten, die sein aktuelles Einkommen fast verdoppeln soll. Diese Entwicklung markiert einen signifikanten Schritt in der Strategie des Klubs, seine wichtigsten Talente und Stars langfristig zu sichern.

Finanzielle Details und aktuelle Konditionen

Bislang ist Bellingham mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet, der ihm ein Jahreseinkommen von 15 Millionen Euro sichert. Durch die geplante Verlängerung steigt die jährliche Vergütung auf rund 28,7 Millionen Euro an. Diese neue Summe positioniert ihn exakt auf dem gleichen Gehaltsniveau wie sein Teamkollege Vinicius Junior, der 26 Jahre alt ist. Damit erhalten beide Akteure die gleiche finanzielle Anerkennung für ihre Leistungen im Trikot der Spanier. Nur die weltweiten Superstars Kylian Mbappé von Real Madrid und Erling Haaland von Manchester City verdienen europaweit mehr als diese neue Obergrenze. Die Daten stammen primär aus Berichten der britischen Tageszeitung Daily Mail, die den Stand der Verhandlungen wiedergibt.

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Karriereverlauf und sportliche Bilanz

Die finanzielle Aufwertung honoriert die herausragende Performance des Engländers seit seinem Wechsel. Im Sommer 2023 wechselte Jude Bellingham für eine Ablösesumme von 127 Millionen Euro vom Borussia Dortmund zu Real Madrid. Seit diesem Transfer hat er 157 Pflichtspiele für die Madrilenen bestritten. Dabei konnte er nicht nur 52 Tore erzielen, sondern auch 37 weitere Treffer für seine Mitspieler vorbereiten. Diese statistische Bilanz unterstreicht seinen Status als einer der wichtigsten und wertvollsten Spieler im Kader der spanischen Hauptstadt.

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Spielerforderungen und interne Strukturen

Spanische Medien haben zuvor berichtet, dass Bellingham seine Unterschrift unter zwei klare Bedingungen geknüpft hatte. Zum einen forderte er den Aufstieg in die gleiche Gehaltsklasse wie Vinicius Junior, was nun offenbar in der neuen Struktur erfüllt wird. Zum zweiten benötigt der Spieler konkrete Zusicherungen bezüglich der sportlichen Zukunft des Vereins. Diese Anforderung zeigt, dass der Mittelfeldspieler nicht nur an seinem Gehalt, sondern auch an der strategischen Ausrichtung des Klubs interessiert ist. Er erwartet eine klare Vision der Führungsebene für die kommenden Jahre.

Sportliche Zukunftssicherung des Klubs

Die Management-Strategie von Real Madrid zeigt in der aktuellen Phase einen klaren Trend zur langfristigen Bindung von Schlüsselakteuren. In den letzten Tagen verkündete der Klub drei aufeinanderfolgende Vertragsverlängerungen mit zentralen Spielern. Der 21-jährige Angriffsspieler Arda Güler bleibt dem Verein bis zum Jahr 2032 treu. Ebenso sicherte sich der Verein den defensiven Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni, der bis 2031 unter Vertrag steht. Zudem hat der Torwart Thibaut Courtois sein Engagement bis 2028 verlängert. Die Verlängerung von Bellingham schließt diese Serie ab und festigt den Kern des Teams für die nächste Dekade.