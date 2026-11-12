Jude Bellingham gibt zu: Kann kein Auto fahren und nicht kochen

Real-Midfielder Jude Bellingham offenbart Schwächen: Kein Fahrerschein, keine Kochkünste. Der 23-Jährige blickt auf 400 Spiele zurück, vermisst aber Alltagskompetenz.

Der britische Sports tar Jude Bellingham hat in einem exklusiven Gespräch mit der Modezeitschrift Vogue seine Defizite im privaten Leben offen zugestanden. Obwohl der 23-jährige Mittelfeldspieler als einer der erfahrensten Akteure seiner Generation gilt, räumt er ein, dass sein Wachstum über den Fußballplatz hinaus noch stark im Argen liegt. Er beschreibt sich selbst als unreif in alltäglichen Fragen, was ihn in seinen Freizeitmomenten stark einschränkt.

Über 400 Spiele gegen fehlende Lebenspraxis

Bellingham betont klar die Diskrepanz zwischen seiner sportlichen Reife und seinem privaten Wissen. Er erklärt, dass er sich auf dem Rasen als reif empfindet, da er bereits nahezu 400 Spiele bestritten hat. Dennoch fühle er sich im echten Leben ehrlich gesagt noch nicht so weit entwickelt. Zu seinen bekanntesten Wissenslücken zählen grundlegende Fähigkeiten wie das Autofahren und das Kochen. Er räumt selbstbewusst ein, zwar in seinem Beruf erstklassig zu sein, aber bei anderen Dingen einfach nicht gut zu sein.

Also read Jude Bellingham ist in allem außer Fußball »nicht so toll«

Diese Einschränkung bedeutet, dass der Real-Star in seinem täglichen Umfeld stark auf die Unterstützung seiner Freunde und Familie angewiesen ist. Er nennt konkrete Beispiele dafür, wer ihm aushilft. Dazu gehören Freunde, die ihm beim Kochen unterstützen, eine Putzfrau, die das Haus in Ordnung hält, und seine Mutter, die für weitere Hilfestellungen zur Verfügung steht. Bellingham beschreibt diese Abhängigkeit als seinen normalen Lebensstandard, da er solche Aufgaben schlichtweg nicht selbst bewältigen kann.

Zeitdruck durch Karriere statt fehlendes Interesse

Der englische Nationalspieler führt seine mangelnden Alltagskenntnisse primär auf seinen extrem vollen Terminkalender zurück. Er erklärt, dass er jeden Tag und den ganzen Tag hart arbeitet. Wenn er dann nach Hause kommt, merkt er, dass er die grundlegenden Dinge des Lebens wahrscheinlich versäumt hat, sie zu lernen. Seine frühe Professionalisierung hat ihm diese Zeit genommen, bevor er sie hätte nutzen können.

Advertisement

Seine Karriere begann sehr früh mit einem Debüt für Birmingham City in der zweiten englischen Liga, als er gerade einmal 16 Jahre alt war. Im Jahr 2020 wechselte er für eine damalige Rekordsumme zu Borussia Dortmund. Wenig später folgte sein Debüt für die englische Nationalmannschaft, bevor er 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid wechselte. Diese lineare, hochintensive Entwicklung hat ihn von der Erfahrungswelt seiner Altersgenossen abgekoppelt.

Mentaler Druck und strategische Entlastung

Neben den praktischen Defiziten hat Bellingham auch psychische Belastungen offen gelegt. Er gesteht, dass er in der letzten Saison phasenweise das Gefühl hatte, vom Fußball völlig vereinnahmt zu sein. Dies führte dazu, dass er extrem angespannt und gestresst war. Um mit diesen Situationen umzugehen, hat er begonnen, regelmäßig mit jemandem darüber zu sprechen, der ihm sehr geholfen hat.

Trotz der aktuellen Defizite ist Bellingham realistisch genug, um zu wissen, dass diese Fähigkeiten in der Zukunft nachgeholt werden müssen. Er ergänzt, dass dafür sicher irgendwann einmal Zeit und Gelegenheit geben wird. Bis dahin bleibt er auf sein Netzwerk angewiesen, um seinen Alltag zu meistern, während er seine sportlichen Ziele bei Real Madrid weiterverfolgt.