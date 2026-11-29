Bitterer hätte der Samstagabend für Jude Bellingham kaum laufen können. Der bereits verwarnte Real-Star wurde wegen einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz geschickt - und äußert nun deutliche Zweifel an dieser Entscheidung.

Bitterer hätte der Samstagabend für Jude Bellingham kaum laufen können. Der bereits verwarnte Real-Star wurde wegen einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz geschickt - und äußert nun deutliche Zweifel an dieser Entscheidung.

Der Mittelfeldstar von Madrid war im gegnerischen Strafraum zu Boden gegangen. Schiedsrichter César Soto Grado entschied auf Schwalbe – Bellingham beteuerte anschließend, dass er im Strafraum berührt worden sei.

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„Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es Kontakt an meinem Knie und Oberschenkel gab, und meiner Meinung nach zeigt der Winkel von hinten das“, schilderte der 23-Jährige in seiner. Zugleich fragt sich der Mittelfeldspieler von Real Madrid, warum Soto Grado bei der Videoüberprüfung nicht eine andere Kameraperspektive zu sehen bekam.