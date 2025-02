Jude Bellingham mit Rot vom Platz – Sperre droht!

Real Madrids Jude Bellingham wurde im Spiel gegen einen Gegner mit Rot vom Platz gestellt, nachdem er den Schiedsrichter beschimpft hatte. Bellingham bestreitet die Version des Schiedsrichters, doch droht ihm nun eine empfindliche Strafe.

Jude Bellingham (21), Real Madrid 's superstar, wurde im Spiel gegen einen Gegner mit Rot vom Platz gestellt. Der Unparteiische José Luis Munuera Montero (41) entschied sich für die Rote Karte nach einem lautstarken Streit zwischen Bellingham und dem Schiedsrichter . Munuera Montero gab an, dass Bellingham den Satz „F*** you“ zu ihm gerufen hatte.Bellingham entschuldigte sich in den sozialen Medien bei seinem Team, bestritt aber die Version von Munuera Montero.

Er behauptete, es sei ein Missverständnis gewesen, und erinnerte sich an den Vorfall anders. Laut Bellingham stimmte der Schiedsrichter-Bericht nicht mit seinen Erinnerungen überein. Die Regeln des spanischen Fußballverbandes sehen für Beleidigungen, Beschimpfungen oder Anschreien des Schiedsrichters, seiner Assistenten oder anderer Funktionäre mit beleidigenden Worten oder Gesten eine Sperre von vier bis zwölf Spielen vor. Sollte Bellinghams Reaktion als „verachtende Äußerung oder Respektlosigkeit ohne schwerwiegendere Handlung“ gewertet werden, könnte er auch nur zwei oder drei Spiele gesperrt werden. Es gibt Berichte, die besagen, dass Mikrofone am Platz Bellinghams Ausruf „F*** you“ an einen Linienrichter aufgenommen haben. Ähnliche Vorfälle sollen es auch in einem Champions-League-Spiel gegen AC Milan und in einem Spiel gegen Espanyol gegeben haben





