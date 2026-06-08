Jude Bellingham muss um einen Startplatz kämpfen

Thomas Tuchel hat Jude Bellingham in seiner Kader-Nominierung für die WM-Endrunde aufgenommen. Der 22-Jährige wird unter ihm um einen Startplatz kämpfen müssen.

Thomas Tuchel hat Jude Bellingham in seiner Kader-Nominierung für die WM-Endrunde aufgenommen. Der 22-Jährige wird unter ihm um einen Startplatz kämpfen müssen. Tuchel meinte, dass Bellingham zu einem größeren Kreis möglicher Stammspieler gehöre.

Der frühere Trainer von Bayern und Dortmund wird ein angespanntes Verhältnis zu Bellingham nachgesagt. Der Mittelfeldmann stand seit Tuchels Amtsantritt im Januar 2025 nur viermal von Beginn an auf dem Platz und kam dreimal als Joker von der Bank. Tuchel setzte stattdessen auf Morgan Rogers von Aston Villa, der in zwölf von 13 Spielen unter ihm eingesetzt wurde. Unter Tuchels Vorgänger Gareth Southgate war Bellingham noch unumstrittener Leistungsträger, bei der EM 2024 verpasste er nur 29 Minuten in sieben Spielen.

Verletzungen warfen ihn zurück, dazu gab es immer wieder zu Unstimmigkeiten mit Tuchel. Im Juni 2025 nannte Tuchel Bellinghams Verhalten auf dem Platz "abstoßend", wofür er sich später entschuldigte. Im November meinte Tuchel, er werde Bellinghams Verhalten nach dessen Auswechslung im Qualifikationsspiel gegen Albanien "überprüfen". Beim 1:0 der Three Lions im vorletzten WM-Test gegen Neuseeland am vergangenen Samstag trug Bellingham nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit die Kapitänsbinde.

Danach zeigte sich Tuchel angetan.

"Man sieht, dass Jude definitiv über Entschlossenheit und Biss verfügt", sagte er, der Mittelfeldmann sei "voller Energie" und in einer "Top-Verfassung"





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