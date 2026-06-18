Jude Bellingham und sein starkes Statement gegen die Kritik

Jude Bellingham hat beim 4:2-Sieg Englands gegen Kroatien ein Tor erzielt und damit nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch öffentlich auf die Kritik an seiner Person reagiert. Der Mittelfeldspieler spricht über den Lärm von außen und seine Motivation, sein Land zu repräsentieren.

Dieses Tor war ein richtiger Brustlöser! Jude Bellingham traf beim beeindruckenden 4:2-Sieg von England gegen Kroatien . Mit dem Ergebnis untermauerten die Engländer ihre Rolle als Mitfavoriten auf die Europameisterschaft.

Vor dem Turnier hatte es in England eine Diskussion darüber gegeben, ob Bellingham überhaupt in der Startelf stehen sollte. Jetzt hat er auf dem Platz eine deutliche Antwort gegeben. Nach dem Spiel äußerte Bellingham, dass die öffentliche Debatte ihn nicht kalt gelassen habe.

Gegenüber dem Sender BBC sagte er offen: Für mich persönlich war es sehr schön, einen Teil des Lärms von außen auszublenden und meinem Land und meinen Teamkollegen zu zeigen, wie sehr ich mich dafür einsetze, Spiele zu gewinnen. Meinem Team zu helfen und meinem Land zu helfen, ist eine der größten Ehren überhaupt. Egal, welchen Lärm es außerhalb gibt - diese Ehre verändert sich für mich nicht.

Er gewährte zudem Einblicke in seine Gefühlswelt: Ich habe schon ein bisschen Groll in mir wegen einiger Dinge, die gesagt wurden, gab Bellingham zu. Gleichzeitig zeigte er Verständnis für Kritik: Ich weiß, dass das zum Fußball dazugehört. Ich hege keinen Groll gegen Menschen, die schlechte Dinge über mich sagen, weil ich es manchmal auch verdient habe. Nach seinem Tor gegen Kroatien empfand er dennoch Genugtuung.

Heute war es schön, den Leuten zu zeigen und sie daran zu erinnern, wer ich bin. Bellingham erlebt bei der Nationalmannschaft wieder einen Aufschwung. Bei seinem Verein Real Madrid hatte er eine chaotische Saison ohne Titel absolviert. Trainer Xabi Alonso wurde bereits nach wenigen Monaten entlassen, auch sein Nachfolger Álvaro Arbeloa musste gehen.

Bei England hingegen genießt er das Vertrauen von Nationaltrainer Thomas Tuchel und revanchiert sich mit starken Leistungen





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