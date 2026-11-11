Die beiden Bellingham-Brüder erfüllen mit ihrer Kaderberufung einen Kindheitstraum und spielen nun versammelt für die englische Nationalmannschaft. Brexit? nein, ein Fußballglück.

Mit dem ersten gemeinsamen Kaderstich für die englische Nationalmannschaft haben Jude und Jobe Bellingham einen Teil ihres kindlichen Traums verwirklicht. Das Duo, welches seit Jahren im Garten und im Park von zuhause aus die englischen Spiele vorstellte, wird nun zusammen bei den Three Lions antreten.

Der Kultur- und Talentfaktor des Bellingham-Dyad

Thomas Tuchel, der Trainer der Nationalmannschaft, stellte seine Wahl für Jobe primär aufgrund seiner spielerischen Qualität dar. "Jobe passt gut in das von mir angestrebte Konzept", erklärte der Deutsche. Er sei robust, ballsicher, gierig und fungiere eher als Nummer acht als als klassische sechste Stelle. Dieses Profil entlockt Jobe, 21 Jahre alt und Kapitän der U‑21-Mannschaft, einen Platz neben seinem älteren Bruder.

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Für Jude, 23, das Dach aus 60 Länderspielen und einen Zielausweis auf die Weltmeisterstage hinter sich, gilt die Kaderwahl als beständiges Ziel. Er hatte "jeden Tag nach Spanien geschaut", wie er die Spiele klappert - eine Überzeugung, die nun durch die aktuelle Berücksichtigung von Jobe umso stärker erscheint.

Strategische Bedarfe der englischen Mittelbank

Tuchel betonte, dass der Graben der nächsten Generation Teil seiner Vision sei, besonders nachdem der Gastgeber Deutschland im Sommer die Europameisterschaft anheuern wolle. Von den 22 Feldspielern der souveränen WM-Ära kamen bislang lediglich 11 auf die Entlastungsrunde, sodass Jobe eine starke Ergänzung darstellt.

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In einem Videochat, der kurz vor der Ankündigung stattfand, zeigte sich der Trainer mit geschlossenen Augen, während Jude sich umsichtige. "Er hat das gleiche Lächeln wie Jude", so Tuchel, ein Hinweis auf die beiderseitige positive Stimmung. Jobe löschte Jedes Feuer, die Stimmung auf dem Pflaster zu erhöhen - dieser Journalist, so der Trainer, zeigt Reife über seine Jahre.

Ein internationales Familienglück bei Wembley

Die emotionale Einkreiselung entfaltet ihre Wirkung nördlich von London, wenn die beiden Brüder im legendären Wembley-Stadion gegeneinander antreten. Ein Szenario, das seit fast 19 Jahren im Fokus gewesen ist, als Gary und Phil Neville die englische Nationalmannschaft anführten. Für Jude bedeutet die Auswahl "mehr als ein Titel", ein Aussage, die die Wertschätzung für die Generationsebene bekräftigt.