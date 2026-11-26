Judi Dench hat sich zur Besetzung von Robert Pattinson als neuer James Bond geäußert. Die frühere M-Darstellerin begrüßt die Wahl, verrät im britischen Fernsehen aber auch, warum ihr der Kinobesuch schwerfallen dürfte.

Judi Dench über Robert Pattinson als Bond: "Er sieht großartig aus" Oscarpreisträgerin Judi Dench ist von der Wahl Robert Pattinson s zum neuen James-Bond-Darsteller begeistert. Judi Dench hat sich zur Besetzung von Robert Pattinson als neuer James Bond geäußert.

Die frühere M-Darstellerin begrüßt die Wahl, verrät im britischen Fernsehen aber auch, warum ihr der Kinobesuch schwerfallen dürfte. Judi Dench hält Robert Pattinson für eine hervorragende Wahl als neuer James Bond. Sehen wird sie ihn in der Rolle aber wohl nur schemenhaft.

Advertisement

Advertisement

"Ich kann jetzt nicht mehr richtig sehen, ich sehe nur noch verschwommen. Aber er sieht für mich großartig aus", sagte die 91-Jährige am Mittwoch in der Fernsehsendung "Lorraine". Sie könne es kaum erwarten, ihn in Aktion zu erleben, erklärte Dench. Die Oscarpreisträgerin hat selbst Erfahrung in der "James Bond"-Reihe gesammelt.