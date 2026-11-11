Jüdische Kulturtage Berlin: Marina Maximilian und Rami Kleinstein eröffnen Festival

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin startet vom 12. bis 22. November das 39. Festival. Das Programm umfasst Konzerte, Filme und Lesungen mit internationalen Künstlern.

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin bereitet die dritte Ausgabe ihrer diesjährigen Kulturtage vor, die vom 12. bis zum 22. November stattfinden. Intendant Avi Toubiana hat ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das Musik, Literatur und Film vereint. Der Auftakt findet am Donnerstagabend in der Synagoge Rykestraße statt.

Kulturelle Vielfalt im November

Das Festival präsentiert die Bandbreite des jüdischen Kulturlebens an verschiedenen Orten der Stadt. Mit dem Konzert von Marina Maximilian beginnt die Reihe der Veranstaltungen. Die Singer-Songwriterin aus Israel verbindet Pop, Soul, Jazz und elektronische Klänge in ihrem Auftritt. Sie gehört zu den bekanntesten Künstlerinnen Israels und wird die Eröffnung gestalten. Die letzte Ausgabe war noch durch den Auftritt der einstigen Hamas-Geisel Agam Berger geprägt. Diesmal steht die moderne israelische Musikszene im Vordergrund. Das Programm soll auch ohne die geplante Hauptausstellung stark wirken. Die Ausstellung Super Hero wurde vor vier Wochen aus Budgetgründen abgesagt. Dennoch bleibt das Angebot an Konzerten, Lesungen und Filmen breit gefächert.

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Filme und literarische Stimmen

Die sieben Filme des Festivals werden im Cubix am Alexanderplatz gezeigt. Zu sehen sind unter anderem Esther, ein filmisches Porträt der Sängerin Esther Ofarim. Die Komödie Matchmaking 3 zeigt die deutsche Premiere über einen wenig erfolgreichen orthodoxen Heiratsvermittler. Tell Me Everything ist ein Familiendrama über Queerness und Aids in den Achtzigerjahren. Dieser Film ist der offizielle Beitrag Israels für die Oscars 2027. Neben den Kinofilmen gibt es eine starke literarische Komponente. Julia Franck liest aus Ich ertrinke in den Wassern meiner eigenen Liebe. In diesem Werk erzählt sie von Rilkes letzter Geliebter. Julian Voloj reist aus New York an. Jens Balzer moderiert seinen Vortrag Supermans Erben. Voloj erklärt darin, wie jüdische Migrantenkinder die amerikanische Comicindustrie erfanden.

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Internationale Gäste und Workshops

Rami Kleinstein ragt als prägende Gestalt der israelischen Popmusik hervor. Sein Konzert ist ein Highlight des Programms. Lior Suchard bringt internationale Spannung ins Haus. Der Mentalist zeigt seine Gedankenleser-Show ebenfalls in der Synagoge Rykestraße. Fabrice Sapolsky ist ein französischer Comic-Autor und Verleger. Er schuf die Reihe Spider-Man Noir für Marvel. Auf den Jüdischen Kulturtagen spricht er nicht nur, sondern bietet auch Workshops an. Diese Kombination aus Unterhaltung und Bildung macht das Festival einzigartig. Die komplette Übersicht aller Veranstaltungen ist online verfügbar. Interessierte können sich dort über Termine und Orte informieren. Das Festival richtet sich an ein breites Publikum. Es fördert den Austausch zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen.

Programmstruktur und Zielsetzung

Avi Toubiana hat trotz finanzieller Einschränkungen ein vielfältiges Angebot geschaffen. Die Absage der Hauptausstellung änderte nichts an der Intensität des Programms. Stattdessen wurden weitere musikalische und literarische Beiträge integriert. Die Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern stärkt die Reichweite. Die Veranstaltungsorte wie die Synagoge Rykestraße und das Cubix bieten passende Rahmenbedingungen. Die Themen reichen von historischen Biografien bis zu modernen sozialen Fragen. Die Oscars-Nominierung für Tell Me Everything unterstreicht die Qualität der Produktionen. Die Workshops von Fabrice Sapolsky bieten praktische Einblicke. Julian Volojs Vortrag beleuchtet historische Zusammenhänge. Julia Francks Lesung führt in literarische Tiefen. Das Festival dient als Plattform für künstlerische Auseinandersetzung. Es verbindet traditionelle Werte mit zeitgenössischen Ausdrucksformen. Die Teilnehmer können verschiedene Perspektiven kennenlernen. Die Organisation legt Wert auf hohe künstlerische Standards. Jedes Element des Programms wurde sorgfältig ausgewählt. Die Mischung aus bekannten Namen und neuen Talenten sorgt für Frische. Die Dauer von elf Tagen ermöglicht eine intensive Beschäftigung. Die Stadt Berlin profitiert von dieser kulturellen Bereicherung. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin setzt damit ein wichtiges Zeichen.