Das erste TV-Quadrell über die Bundestagswahl hat bei jüngeren Zuschauern große Resonanz gefunden. Obwohl das Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz weniger Gesamtzuschauer als das TV-Duell auf ARD und ZDF hatte, lockte es ein deutlich jüngeres Publikum an. Die Diskussionssendungen nach dem Quadrell bei RTL waren ebenfalls erfolgreich, was zeigt, dass die Format für junge Wähler relevant ist.

Während des Quadrell s lag der historische Bierdeckel aus dem Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der nicht einmal angefasst werden sollte, plötzlich auf dem Boden. Das erste TV- Quadrell ist bei Zuschauer innen und Zuschauer n auf sehr großes Interesse gestoßen.

Das TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Unionsherausforderer Friedrich Merz vor einer Woche bei ARD und ZDF erreichte zwar mehr Gesamtzuschauer (zwölf Millionen), das Quadrell aber hatte ein deutlich jüngeres Publikum. 44,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen interessierten sich für die Debatte. Die Diskussionssendungen bei RTL waren ebenfalls erfolgreich. 'Wer war am besten?' schauten 3,36 Millionen Personen bei RTL – mehr als eine halbe Million mehr als 'Caren Miosga' im Ersten. Ebenfalls auf großes Interesse waren die Kreuzverhöre von Gregor Gysi, Sahra Wagenknecht und Christian Lindner, die es auf 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachten. RTL hatte am Sonntag fast sechs Stunden nonstop über die Bundestagswahl berichtet und dabei zu einem großen Teil auf Werbung verzichtet.





