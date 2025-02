Jugendamtsmitarbeiter bei Messerangriff schwer verletzt

Zwei Mitarbeiter des Jugendamtes wurden bei einem Einsatz in Gerolstein, Rheinland-Pfalz, von einem 58-Jährigen angegriffen. Ein Mitarbeiter wurde schwer verletzt, die Mitarbeiterin leicht. Der Tatverdächtige verschanzte sich in einem Wohnanwesen und wurde nach Stunden festgenommen.

In Rheinland-Pfalz hat es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern des Jugendamt es und einem Bewohner eines Wohnanwesens gekommen. Der Vorfall ereignete sich in Gerolstein , im Ortsteil Glees in der Eifel. Ein Mitarbeiter wurde bei dem Angriff schwer verletzt, nachdem er mit einem Messer angegriffen worden war. Eine Mitarbeiterin erlitt leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige, ein 58-Jähriger, verschanzte sich in dem Wohnanwesen mit Familienmitgliedern.

Nach dem Angriff löste sich ein umfassender Polizeieinsatz aus. Spezialeinheiten rückten an, umstellten das Haus und führten eine stundenlange Verhandlung mit dem Tatverdächtigen und seinen Familienangehörigen durch. Die Polizei sperrte das Umfeld weiträumig ab und setzte eine Drohne zur Überwachung der Lage ein. Gegen 10 Uhr meldete eine Mitarbeiterin des Jugendamtes bei der Polizei, dass ihr Kollege mit einem Messer angegriffen worden sei. Die beiden vom Jugendamt Daun beauftragten Mitarbeiter waren am Vormittag zu einem Termin an dem Wohnanwesen erschienen. Nach dem Angriff wurden beide Mitarbeiter in ein Krankenhaus gebracht. Die 57 Jahre alte Mitarbeiterin wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Der schwerverletzte 54-Jährige befindet sich weiterhin in Behandlung. Die Kinder, die sich in dem Wohnanwesen befanden, wurden dem Jugendamt in Obhut genommen. Die Staatsanwaltschaft Trier hat die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Ermittlungen dauern an.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Messerangriff Jugendamt Gerolstein Rheinland-Pfalz Festnahme

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verrückter Handball-Transfer: Zwei Spiele in zwei Tagen für zwei Klubs mit 42 JahrenAm vergangenen Wochenende kam es in der Handball-Bundesliga zum Domino-Transfer.

Weiterlesen »

Gewalt in einem Park: Zwei Tote bei Messerangriff in BayernEin 24-jähriger Mann hat in einem Park in Bayern zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt. Der Angriff löste in Deutschland Entsetzen und Aufruhr aus. Die Polizei ermittelt weiter und sucht nach Zeugen, um den Tatablauf und die Motive des Angreifers zu klären.

Weiterlesen »

Messerangriff an slowakischer Schule: Mindestens zwei Tote – mutmaßlicher Täter festgenommenEin Schüler soll die Vize-Direktorin seiner Schule und eine Mitschülerin erstochen haben, eine weitere wurde schwer verletzt. Viele Details zur Tat sind noch unklar.

Weiterlesen »

Verdächtiger festgenommen: Zwei Tote bei Messerangriff in AschaffenburgNach bisherigen Erkenntnissen soll beim Angriff in einem Park in der bayerischen Stadt Aschaffenburg eine Stichwaffe eingesetzt worden sein. Ein tatverdächtiger Mann wurde vorläufig festgenommen.

Weiterlesen »

Messerangriff in Aschaffenburg: Zwei Tote und mehrere VerletzteBei einem Messerangriff in einem Park in Aschaffenburg sind zwei Menschen getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Weiterlesen »

Aschaffenburg: Messerangriff in Park - Zwei Tote und mehrere VerletzteEin 28-jähriger Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit hat in Aschaffenburg einen brutalen Angriff in einem Park verübt. Dabei wurden ein zweijähriger Junge und ein 41-jähriger Passant getötet. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Motivlage des Angriffs.

Weiterlesen »