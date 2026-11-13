Jugendgewalt in Potsdam: Polizei fass Tatverdächtige nach Raubüberfall

Die Potsdamer Polizei ermittelt in der Jugendgewalt nach einem Raubüberfall auf einen 15-Jährigen im Bahnhof. Vier Jugendliche festgenommen.

Die Polizei Potsdam und die Bundespolizei haben die Fahndung nach Tätern bei einem recenten Raubüberfall auf einem Bahnhof in Potsdam vorangebracht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend in den Bahnhofspassagen, wo ein 15-jähriger Schüler von einer größeren Gruppe konfrontiert wurde. Die Ermittlungsgruppe "Iuventus", die spezialisiert auf die Bearbeitung von Fällen jugendlicher Gewalt in der Region ist, übernahm die Untersuchung der Straftat.

Durchsuchung und Angriff im Bahnhof

Ein 15-Jähriger befand sich am Donnerstagabend mit zwei Begleitern in den Passagen des Bahnhofs, als eine Gruppe von sechs bis acht Personen auf ihn zutrat. Die Angreifer forderten die Jugendlichen auf, ihre Vapes abzugeben. Nach Angaben der Polizei, die am Freitag eine entsprechende Meldung herausgab, durchsuchte ein Jugendlicher daraufhin die Taschen des 15-Jährigen. Dabei schlug der Täter dem Opfer mit der Faust ins Gesicht.

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Die Angreifer flohen anschließend in Richtung des Leipziger Dreiecks. Der attackierte Jugendliche klagte über Schmerzen, blieb äußerlich jedoch ohne sichtbare Verletzungen. Erst später stellte er fest, dass seine Fahrkarte gestohlen worden war. Die schnelle Reaktion der Polizeikräfte führte kurz nach dem Vorfall zur Festnahme mehrerer Verdächtiger.

Festnahmen im Nuthepark und Identifizierung

POLIZEIBEAMTE waren in der Lage, vier Jugendliche im Nuthepark festzunehmen. Die Identifizierung eines 16-Jährigen als Hauptschuldiger erfolgte dank auswertbarer Videoaufnahmen, die den Tathergang dokumentierten. Dieser Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und in Gewahrsam genommen. Zudem sicherte die Polizei sein Mobiltelefon als wichtiges Beweisstück für die weiteren Ermittlungen.

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Die Behörde prüft aktuell, ob Zusammenhänge zu weiteren Straftaten im Bereich der Jugendgewalt in Potsdam bestehen. Die Ermittlungsgruppe "Iuventus" überprüft die Vorfälle intensiv, um wiederkehrende Muster oder organisierte Gruppen hinter den Angriffen zu identifizieren. Die Festnahmen stellen einen signifikanten Schritt in der Aufklärung der jüngsten Gewaltkette dar.

Weiterer Vorfall in Bornstedter Feld

Neben dem Raubüberfall im Bahnhof berichtete die Polizei am Freitag von einem weiteren Vorfall in der Georg-Hermann-Allee im Bornstedter Feld. Gegen 17:20 Uhr soll ein 15-Jähriger einen 14-Jährigen aufgefordert haben, seine Wertsachen herauszugeben. Der 14-Jährige verweigerte dies, woraufhin der 15-Jährige ihn mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Das Opfer erlitt eine blutende Lippe.

Laut Polizeiangaben kannten sich die beiden Jugendlichen nur flüchtig. Die Beamten stellten den Tatverdächtigen anschließend in einem nahegelegenen Volkspark. Die Polizei leitete auch für diesen Angriff ein separates Ermittlungsverfahren ein. Die Behörde erklärte jedoch, dass derzeit keine konkreten Anhaltspunkte für einen direkten Zusammenhang mit den durch die Ermittlungsgruppe "Iuventus" bearbeiteten Straftaten bestehen.

Umfang der Jugendgewalt in Potsdam

Die jüngsten Vorfälle unterstreichen das anhaltende Problem der Jugendgewalt in Potsdam. Zuletzt sprach die Polizei von 45 namentlich bekannten Tatverdächtigen im Zusammenhang mit den von der "Iuventus"-Gruppe untersuchten Fällen. Die schnelle Fahndung und die Sicherung digitaler Beweismittel wie Videos und Mobiltelefone zeigen die Strategien der Polizei zur Bekämpfung dieser Kriminalität.

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Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Behörden behalten die Lage im Auge und appellieren an Bürger, verdächtige Aktivitäten umgehend zu melden. Die Festnahme der Verdächtigen im Nuthepark und die Klärung des Zusammenhangs mit weiteren Taten bleiben vorerst die zentralen Pfeiler der aktuellen Ermittlungsarbeit.