Jugendliche analysieren Bildschirmzeit in Hamburger Medien-Workshop

Schüler der Stadtteilschule Stellingen reflektieren ihren Konsum. Ein Vergleich der Nutzungsdauern offenbart enorme Unterschiede und zeigt Wege zu mehr Medienkompetenz auf.

Am 1. November ermittelten zwei sechzehnjährige Schüler namens Joe und Hans auf ihren Smartphones eine tägliche Nutzungszeit von fünf Stunden und vierzig-seven Minuten. Bis zum 7. November sank der Wert für einen der Jugendlichen auf vier Stunden und vierzig-six Minuten, bevor am 8. November ein extrem hoher Ausreißer von elf Stunden und vierzig-four Minuten auftrat. Diese Daten verdeutlichen, dass fast die Hälfte eines Sonntags mit Online-Aktivitäten verbracht wird.

Soziale Netzwerke dominieren den Alltag

Joe verbringt auf der Plattform TikTok täglich zwischen zwei und drei Stunden und kommt auf Snapchat für maximal zwei weitere Stunden hinzu. Im Vergleich dazu ist Hans aktiv auf Instagram und TikTok unterwegs, was eine tägliche Nutzungsdauer von bis zu viereinhalb Stunden ergibt. Hans hat für sich persönlich eine eigene Schallmauer definiert und betont, dass eine Nutzung unter fünf Stunden wünschenswert sei, da man sich danach besser fühle. Er zählt die Reduzierung seiner Bildschirmzeit als wichtigen Faktor für sein Wohlbefinden.

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Gaming-Workshop fördert Selbstreflexion

Die beiden Jugendlichen besuchen einen Workshop von jaf, einem Verein für medienpädagogische Praxis, in der Hamburger Stadtteilschule Stellingen. In einem Raum voller bunter Plakate, Computer und Gaming-Controller üben die Schüler Computerspiele, die sie später auf einem Festival anderen Jugendlichen näher bringen sollen. Viele der teilnehmenden Schüler gamen auch privat und叠加ieren so die Bildschirmzeit am Handy noch mit der Zeit am Spiele-PC. Dies führt zu einer insgesamt hohen Medienbelastung im Alltag der Teenager.

Vor- und Nachteile der digitalen Welt

Arun gibt an, dass das Gaming am PC aktuell den größten Teil seiner Bildschirmzeit ausmacht. Genauso verhält es sich beim fünfzehnjährigen Nikolai, dessen Nutzung durch Kurzvideos auf Instagram ergänzt wird. Nikolai findet den Workshop sehr hilfreich, da er auf die konsumierte Medienmenge aufmerksam macht. Während Nikolai keine von seinen Eltern festgelegten Bildschirmzeiten mehr kennt, hat Arun weiterhin eine feste Handyzeit, die er zunächst als Nachteil, aber bald als Vorteil ansieht, da er so nicht so viel am Handy ist.

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Gesundheitliche Folgen und Gegenmaßnahmen

Die Jugendlichen im Gaming-Workshop kennen die Symptome von zu viel Zeit vor den Bildschirmen genau. Dazu gehören schmerzende Augen, Gereiztheit und ein zunehmender Rückzug aus dem sozialen Leben. Nikolai betont, dass man in solchen Fällen dringend frische Luft brauche. Arun gehe regelmäßig im Fitnessstudio trainieren oder vor die Tür, um dem entgegenzuwirken. Hans ergänzt, dass er am Wochenende, wenn er nur zu Hause ist und viel Handyzeit hat, manchmal Kopfschmerzen bekomme. Sein Ausgleich ist das Fußballspielen im Verein.

Kritik am Suchtpotenzial und Forderung nach Bildung

Nikolai sieht in der hohen Handynutzung ein großes Suchtpotenzial, das auch Eltern und Lehrer betreffe. Er schätzt Vor- und Nachteile der neuen Medien sehr selbstkritisch ein. Auf der positiven Seite steht für ihn die leichte Verfügbarkeit von Wissen, die schulische Arbeiten deutlich erleichtere. Auf der negativen Seite steht die tendency, bei Langeweile sofort zum Handy zu greifen, anstatt mit Freunden zusammen zu sein. Er erkennt an, dass die Gesellschaft diese Abhängigkeit als Normalität akzeptiert, hält es aber für wichtig, Grenzen zu setzen. Ein Freund von ihm hatte durch starke Nutzung von TikTok abgerufen, konnte aber durch eine Reduzierung des Medienkonsums wieder positive Veränderungen erfahren. Die Jugendliche fordern daher dringend mehr Diskussionen über Medienkonsum und Medienkompetenz in der Schule, da es an ihrer Schule mehrere Jugendliche gibt, die mit der Handynutzung Probleme haben und deren schulische Leistungen darunter leiden würden.