Jugendliche Wähler: Unsicherheiten vor der Bundestagswahl

Roman Armbruster, ein 19-jähriger Abiturient aus dem Schwarzwald, ist wie viele andere junge Menschen unsicher, wem er seine zwei Stimmen bei der Bundestagswahl geben wird. Die politische Stimmung unter den jungen Wählern ist unklar, da die Umfrage Institute keine Altersgruppen aufschlüsseln. Laut einer Online-Erhebung der Universitäten Potsdam, Mannheim, Greifswald und Darmstadt aus dem Sommer 2024, sind den jungen Menschen Themen wie Migration, Integration und Klimaschutz wichtig. Die Daten zeigen, dass es innerhalb der jungen Menschen unterschiedliche Meinungen zum Umgang mit dem Thema Klimaschutz gibt.

Für Roman Armbruster ist es dieses Jahr die erste Bundestagswahl . Er interessiert sich durchaus für Politik , sagt der 19-jährige Abiturient aus Biberach im Schwarzwald. In der Schule hat er den Leistungskurs Wirtschaft gewählt, mit seiner Mutter, die für die CDU im Gemeinderat sitzt, diskutiert er regelmäßig, zum Beispiel über die Zukunft des Rentensystems und die Politik der Grüne n. Wem er am 23. Februar seine zwei Stimmen geben will, weiß er trotzdem noch nicht.

„Die Situation ist aktuell halt auch keine einfache.“ Immer wieder überraschten die jungen Wählerinnen und Wähler zuletzt mit ihrem Abstimmungsverhalten. Bei der Bundestagswahl 2021 stimmten die meisten unter 25-Jährigen für die Grünen und die FDP. Bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im vergangenen Sommer war die AfD bei den jungen Leuten die beliebteste Partei. Wie könnte es diesmal ausgehen? Zur politischen Stimmung der jungen Wählerkohorte gibt es kurz vor der Bundestagswahl kaum belastbare Zahlen, weil die Sonntagsfrage der großen Umfrageinstitute nicht nach Altersgruppen aufgeschlüsselt wird. Wichtig sind den Jungwählern vor allem die Themen Migration, Integration und Klimaschutz. Die Süddeutsche Zeitung hat deshalb Daten einer Online-Erhebung der Universitäten Potsdam, Mannheim, Greifswald und Darmstadt aus dem Sommer 2024 ausgewertet, die vor der Europawahl gemacht wurde. Aus einem Pool von über 50 000 Teilnehmern wurde anhand soziodemografischer Merkmale eine gewichtete, annähernd repräsentative Stichprobe aus 5000 Befragten gezogen. Weil die Daten schon mehr als ein halbes Jahr alt sind, eignen sie sich nicht, um Voraussagen über das Wahlverhalten zu treffen. Die Einstellungen zu bestimmten Themen und deren Wichtigkeit sind aber stabiler und können deshalb besser interpretiert werden. Wichtig waren den Befragten unter 30 Jahren im Sommer 2024 vor allem die Themen Migration und Asyl, Integration und Klimaschutz. Bei den Älteren kommt dem Themenkomplex Sicherheit eine viel größere Bedeutung zu, während den jungen Befragten staatliche Umverteilung wichtiger ist. Es gibt aber nicht nur Unterschiede zwischen den Alterskohorten. Beim Umgang mit dem Thema Klimaschutz gehen die Meinungen auch innerhalb der jungen Menschen auseinander. Die Frage, ob konsequenter Umweltschutz zulasten der Wirtschaft gehen sollte, beantworten junge Menschen gegenüber der Uni Potsdam unterschiedlich. Während Unterstützer von Linken, Grünen und auch der SPD ganz klar dem Umweltschutz den Vorzug geben, tendieren potenzielle AfD-Wähler zur Wirtschaft. Das BSW, die Union und die FDP liegen eher in der Mitte. Roman Armbruster aus Biberach sagt, das Thema Klima sei ihm auf jeden Fall wichtig, mit 14 sei er auch mal bei einer Demo von „Fridays for Future“ mitgelaufen, wie alle seine Freunde. Heute findet er: „Es bringt halt nichts, wenn wir so schnell wie möglich klimaneutral werden und dafür die Wirtschaft gegen die Wand fahren.“ „Eigentlich müsste man das Label von ‚den jungen Leuten‘ verbieten“, sagt der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin. Davon zu sprechen, dass die Jugend pauschal nach rechts oder links rutsche, sei angesichts der unterschiedlichen Einstellungen von jungen Menschen nicht gerechtfertigt. Die Daten der Uni Potsdam zeigen auch, dass sich junge Befragte abhängig von der Parteipräferenz unterschiedlich gut repräsentiert fühlen. Besonders zufrieden sind potenzielle Grünen- und SPD-Wähler. Nur wenige Befragte haben das Gefühl, dass die Regierungspolitik sich nicht an den Interessen der Mehrheit orientiert. Bei den Befragten, die sich jeweils vorstellen können, die Union, Linke oder FDP zu wählen, gibt es dagegen einen deutlichen Anteil, der die Wünsche der Mehrheit durch die Politik der Regierung nicht angemessen repräsentiert sieht. Viele sehen das aber auch anders. Anhänger von BSW und AfD sind dagegen überwiegend der Meinung, dass an den Wünschen der Mehrheit vorbei regiert werde. „Ich bin mit der jetzigen Regierung überhaupt nicht zufrieden“, sagt Philipp, 26, aus München. Seinen Nachnamen möchte er nicht nennen, weil er immer wieder Anfeindungen erlebe, wenn er offen sage, welche Partei er wähle. Schon bei der Bundestagswahl 2021 hat er für die AfD gestimmt, auch diesmal will er das wieder tun. „In meinen Augen ist es so, dass Deutschland früher ein deutlich sichereres Land war als es heute ist.“ Durch eine strengere Migrationspolitik könnte Leid verhindert werden, findet Philipp, Anschläge wie in Solingen oder Aschaffenburg. „Ich will jetzt einfach mal Taten sehen“, sagt er. So geht es offenbar auch anderen jungen AfD-Wählern. Laut den Daten der Uni Potsdam sind die Themen Asyl, Migration und Integration für junge Befragte, die mit der AfD sympathisieren, deutlich wichtiger als für alle anderen. Themen wie Umweltschutz oder die LGBTQ-Rechte sind AfD-Unterstützern dagegen viel weniger wichtig. Doch nicht nur bei der Gewichtung der Themen gibt es Unterschied





