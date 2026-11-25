Die Bundesanwaltschaft wirft Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren die Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Terror 18 vor. Die Gruppe plante schwere Gewalttaten wie Brandstiftungen und Morde an Ausländern und politischen Gegnern. Die Festnahmen erfolgten in mehreren Bundesländern.

Die dritte Haftvorführung dauerte am frühen Abend noch an. Die Bundesanwaltschaft wirft den Jugendliche n im Alter von 14 bis 15 Jahren die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.

Deren Ziel sei es gewesen, im Namen der rechtsradikalen Chatgruppe"Terror 18" schwerste Straftaten durchzuführen. Die Beschuldigten wurden am Morgen in mehreren Bundesländern gefasst. Laut Bundesanwaltschaft handelt es sich um Jugendliche aus Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Sie verbinde die tiefe Ablehnung der politischen und demokratischen Verhältnisse in Deutschland, hieß es.

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Die Vereinigung habe sich zum Ziel gesetzt, schwerste Straftaten zu begehen, insbesondere Brandstiftungen und Gewalttaten bis hin zu gezielten Tötungen von Ausländern und politischen Gegnern. Unter anderem soll die Gruppe einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winsen geplant haben. In mehreren Bundesländern fanden Durchsuchungen statt. Diese richteten sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft auch gegen vier weitere Verdächtige im Alter von 14 bis 16 Jahren, die auf freiem Fuß sind.

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Ihnen werde teils die Unterstützung der terroristischen Vereinigung, teils die Nichtanzeige geplanter Straftaten vorgeworfen. Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.