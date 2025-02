Jugendlicher mit Messer droht, Menschen zu verletzen - ICE-Fahrt für Sicherheitsvorkehrungen abgebrochen

In Bremen wurden Sicherheitsmaßnahmen wegen eines 17-jährigen Jugendlichen mit Messer-Drohung am Hauptbahnhof Bremen eingeleitet. Der Jugendliche wurde in einem ICE festgenommen und ein Bahnsteig geräumt. In Hamburg sind in der Nähe eines Dönerladens mehrere Schüsse gefallen, ein 35-Jähriger wurde leicht verletzt.

In Bremen wurde ein ganzer Bahnsteig geräumt, als ein ICE aus Osnabrück einfuhr. Die Bundespolizei nahm einen Jugendlichen fest, der ein Messer bei sich trug und gedroht hatte, viele Menschen zu verletzen. Der 17-Jährige soll seiner Lebensgefährtin vom Hauptbahnhof Osnabrück aus telefonisch angekündigt haben, dass er in Hamburg viele Menschen verletzen wolle. Im ICE wurde er beim Zwischenhalt in Bremen von Bundespolizisten festgenommen. Der Verdächtige leistete keinen Widerstand.

Bei einer späteren Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass er ein Messer bei sich trug. Um unbeteiligte Reisende nicht zu gefährden, räumte die Bundespolizei in Bremen vor Eintreffen des Zuges einen Bahnsteig und sperrte die Bahnsteigzugänge. Auch ein Personentunnel des Hauptbahnhofs wurde abgesperrt. Der Bahnbetrieb auf einem gegenüberliegenden Bahngleis war zeitweise eingestellt. Die Einsatzzeit betrug laut Bundespolizei etwa zehn Minuten. Ermittlungen bei der Lebensgefährtin des 17-Jährigen in Schleswig-Holstein hätten nach derzeitigem Stand aber ergeben, dass keine tatsächliche Gefährdung unbeteiligter Reisender vorlag. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden. Die Ermittlungen dauerten an.In der Umgebung eines Dönerladens am Bahnhof Barmbek in Hamburg sind am Abend mehrere Schüsse gefallen. Zuvor habe es Streit zwischen einem 35-Jährigen und einer bislang unbekannten Person gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der noch Unbekannte soll auf seinen Kontrahenten geschossen haben. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Wie genau es zu dem Streit kam und wohin der Täter flüchtete, blieb zunächst unklar.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Messer Bedrohungen Polizei ICE Hamburg Bremen Schießerei Dönerladen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Erfurt: Jugendlicher mit Messer schwer verletzt – Tatverdächtiger festgenommenIn Erfurt-Vieselbach ist Sonntagabend (2. Februar) ein Junge (14) offenbar durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der Teenager wird in einem Krankenhaus behandelt. Auch in Rüsselsheim kommt es am Wochenende zu einer ähnlichen Tat. Die traurige Bilanz eines blutigen Wochenendes.

Weiterlesen »

Jugendlicher Bedrängt ICE-Fahrgäste mit Gebeten und Verletzt PolizistenEin 17-jähriger Junge hat Fahrgäste in einem ICE nach München mit islamischen Gebeten bedrängt und vier Polizisten verletzt. Nach einem Vorfall am ICE wurde der Jugendliche in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs von der Bundespolizei festgenommen.

Weiterlesen »

Interimstrainer vor Debüt gegen Bremen: BVB-Coach Tullberg will »Messer zwischen den Zähnen« sehenMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: CDU-Generalsekretär Linnemann sorgt sich um BremenIn vier Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch CDU-Generalsekretär Linnemann blickt im Ringen um Wähler nicht nur nach Berlin.

Weiterlesen »

Werder Bremen im Liveticker: Bayerns Pflichtaufgabe gegen BremenVor den ganz wichtigen Spielen gegen Celtic Glasgow und in Leverkusen empfangen die Bayern daheim Werder Bremen. Die Zielsetzung ist klar. Das Spiel im Liveticker.

Weiterlesen »

Bayern München besiegt Werder Bremen mit 3:0 - Frust in Bremen wegen ElfmeterdiskussionDer FC Bayern München gewinnt das Auftaktspiel des 21. Bundesliga-Spieltags gegen den SV Werder Bremen mit 3:0. Der Elfmeter zum 1:0 sorgt für große Enttäuschung in Bremen, da die Bremer Spieler und Trainer die Entscheidung des Schiedsrichters kritisieren.

Weiterlesen »