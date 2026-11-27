Wegen leerer Kassen bei Städten und Gemeinden drohen nach Ansicht des Bayerischen Jugendrings tiefe Einschnitte in der Jugendarbeit. Sie sei eine Investition in die Zukunft. Wer hier spare, spiele dem Extremismus in die Hand, so Präsident Seitz.

Der Bayerische Jugendring warnt davor, dass die knappen Kassen der bayerischen Kommunen die Jugendarbeit bedrohen. Es drohten drastische Kürzungen in der Jugendarbeit, was dazu führen könnte, dass Jugendtreffs geschlossen und beendet werden müssen.

Deshalb rief BJR-Präsident Philipp Seitz Bund und Freistaat dazu auf, die Kommunen mit ausreichend Geld auszustatten. Nur so könnten mögliche Kürzungen noch abgewendet werden, so Seitz. : "Wer ausgerechnet hier Streichkonzerte aufführt, spielt in einer Zeit des Erstarkens extremistischer Kräfte mit dem Feuer", warnte er bei der Landesfachtagung Kommunale Jugendarbeit in Augsburg. Jugendarbeit sei stets eine Investition in die Zukunft.

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"Sie lebt und schafft Werte, indem sie junge Menschen zum Ehrenamt bringt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Lebenswelt am Wohnort aktiv mitzugestalten", so Seitz. Jugendliche bräuchten Orte der Begegnung, der Bildung, der Beratung und der demokratischen Teilhabe – in Großstädten ebenso wie in kleinen Gemeinden.