Julia Beautx und Rewinside trennen sich: Fans spekulierten über eine Beziehung, doch die beiden blieben bedeckt. Jetzt spricht Rewinside offen über die Trennung.

Fans spekulierten über eine mögliche Beziehung zwischen Julia Beautx und Rewinside, doch die beiden blieben bedeckt. Jetzt spricht Rewinside offen über die Trennung und bedankt sich bei seiner Ex-Partnerin für die gemeinsame Zeit.

Die Katze ist aus dem Sack! Fans hatten lange über eine mögliche Beziehung zwischen den Internet-Stars Julia Beautx (27) und Rewinside (33) spekuliert. Die beiden äußerten sich selbst nie zu den Liebes gerüchte n – bis jetzt!

In einem neuen Livestream verkündet Sebastian Meyer, wie Rewi bürgerlich heißt: "Ich bin seit Februar nicht mehr mit Julia zusammen. Wir sind getrennt. Das Ding ist durch.

" (bürgerlich Julia Willecke) auf BILD-Anfrage: "Ja, wir sind getrennt. " Nach BILD-Informationen zerbrach die Beziehung bereits 2025. Rewi ist in der Zwischenzeit aus der gemeinsamen Wohnung gezogen. Die "Let's Dance"-Kandidatin, die 2023 in der RTL-Show den zweiten Platz belegte, und der Twitch-Star traten in der Vergangenheit häufig gemeinsam öffentlich auf.

Während viele Fans über den Beziehungsstatus der beiden spekulierten, bestätigten Rewi und Julia derartige Gerüchte nie. Warum jetzt die Kehrtwende? Rewinside erläutert in "Ich äußere mich nur dazu, weil das immer wieder hochkommt. Weil Gerüchte aufkommen, die mich persönlich echt fertig machen, die emotional aufreibend und für mich super anstrengend sind.

" Widerruf Tracking und Cookies Die Beziehung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, wäre wegen "Fotografen, TikToks und äußerer Einflüsse" nur schwer möglich gewesen. Jetzt habe er darauf "keinen Bock mehr". Rewi führt aus: "Es holt einen immer wieder ein und ich mag nicht, dass das so halböffentlich aufpassiert.

" Für ihn seien die vergangenen Monate "super schwer und emotional" gewesen. Die Gerüchte in den sozialen Netzwerken und die dauerhaften Nachfragen der Fans hätten ihn sehr belastet. In seinem Livestream versöhnliche Worte an seine Ex-Partnerin: "Ich bin Julia extrem dankbar für die Zeit. Ich wünsche ihr für die Zukunft von Herzen nur das Beste.





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