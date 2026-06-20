Olympiasiegerin Julia Krajewski ist auf dem Weg zu ihrem fünften Deutschen Meistertitel. Bei der Vielseitigkeit in Luhmühlen lag sie nach der Dressur souverän in Führung und verteidigte ihren ersten Platz im glühenden Gelände.

Heiß, heißer - Julia Krajewski (37)! Die Olympiasiegerin galoppiert bei der Vielseitigkeit in Luhmühlen mit Vollgas in Richtung ihres fünften Deutschen Meistertitels. Schon nach der Dressur lag die Titelverteidigerin mit ihrem Nickel (12) bei der CCI4*-Prüfung (50.000 Euro Preisgeld) souverän in Führung.

Im glühenden Gelände verteidigte das Duo bei 31 Grad den ersten Platz souverän (26,9 Fehlerpunkte). Nickel war ziemlich an der Schnur gezogen, freute sich Krajewski nach dem Hitzehammer. Am Morgen war ein heftiges Gewitter über der Westergellerser Heide niedergekracht. Als die Sonne rauskam, wurde es drückend.

Wir wissen, wie wir mit den Temperaturen umgehen, betonte Krajewski, die mit ihrem Partner zeitweise in Italien lebt. Vor dem Start bekommen Ross und Reiter Elektrolyte. Nach der 3800 Meter langen Strecke mit 24 Hindernissen wird sofort die Körpertemperatur der Pferde kontrolliert. Zum Abkühlen werden sie dann mit kaltem Wasser übergossen und im Schatten geführt.

Vielseitigkeit: Hitzehammer in der Heide! Olympiasiegerin Julia Krajewski schwitzt sich Richtung Titel. Auf Platz zwei liegt Lara de Liedekerke-Meier (38/Belgien) mit Kiarado d'Arville (10/ 31,3 Fehlerpunkte), gefolgt von Malin Hansen-Hotopp (48) und Carlitos Quidditch (14/33,8). Die Mannschafts-Europameisterin biss dabei vor rund 20.000 Fans auf die Zähne, ritt mit drei gebrochenen Rippen.

Grund: Luhmühlen ist der vorletzte große Test vor der Heim-WM in Aachen (11. bis 23. August). Nach dem Event erstellt der Verband die erste Long List mit potenziellen Startern. Nominiert wird im Anschluss an den Nationenpreis in Avenches/Schweiz (16.

- 19. Juli). Bundestrainer Peter Thomsen (65) fehlt allerdings in Luhmühlen. Er war eine Woche zuvor in seiner Heimat Lindewitt beim Reiten gestürzt und verfolgte die Prüfung am Bildschirm.

Ihn vertraten Equipe-Chefin Dr. Annette Wyroll (70) und U25-Trainer Andreas Dibowski (60). Ebenfalls nicht in Luhmühlen ist Krajewskis Hauptkonkurrent Michael Jung (43). Der viermalige Olympiasieger und viermalige Deutsche Meister ist mit der Springreit-Equipe beim Nationenpreis in Rotterdam. Darum könnte Krajewski am Sonntag mit ihrem fünften Titel an ihm vorbeireiten.

Schreckmoment: Die Polin Malgorzata Korycka-Kaminska (30) musste nach einem heftigen Sturz mit der Stute Canvalencia (15) zur Beobachtung ins Krankenhaus. Das Pferd blieb unverletzt. Katharina Meyer (41) und Aspen T starteten zum ersten Mal in einer 5-Sterne-Prüfung. In der großen CCI5*-Prüfung (150.000 Euro Preisgeld) übernahm Caroline Harris (36/England) mit dem Wallach D.Day (12) mit dem einzigen fehlerfreien Ritt die Führung (31,1 Strafpunkte).

Zweite ist ihre Landsfrau Emily King (30) mit Valmy Biats (17/33,8 Punkte), auf Platz drei folgen der Amerikaner Boyd Martin (46) und Shanroe Cooley (11/38,1 Punkte). Die einzige verbliebene Deutsche im Feld, Katharina Meyer (41), liegt auf Rang acht. Die Lokalmatadorin hatte in Luhmühlen einst als Pony-Meldereiterin begonnen und erfüllte sich mit dem Familienpferd Aspen T (16) bei ihrem ersten 5-Sterne-Ritt ihren Mädchentraum.

Ich war sooo aufgeregt, aber meine Mutter war schlimmer, sprudelte es nach dem 6270 Meter langen Geländekurs mit 27 Hindernissen aus ihr heraus. Ich habe Aspen einfach machen lassen. Er mag es am liebsten, wenn man ihn nicht stört





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