Julia Leischik hat genug! Auf Instagram rechnet die Moderatorin mit ihren Kritiker:innen ab und zieht dabei drastische Konsequenzen.

, wie viele andere Promis, dauerhaften Kommentaren bezüglich ihrer äußeren Erscheinung ausgesetzt. Zu dick, zu dünn, die Haare, zu freizügig: Julia Leischik kann es manchen einfach nie recht machen.

Doch damit ist nun Schluss! Denn in einem Instagrampost rechnet sie mit ihren Hatern ab und greift zu Maßnahmen, um sich zu schützen. Auf ihrem Instagramprofil veröffentlicht die "Julia leischik sucht bitte melde dich“-Moderatorin ein Statement, in dem sie bekannt gibt, jede Person zu blockieren, die ihren Körper kommentiert.

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"Ich lösche jede, die mich aufgrund meines Erscheinungsbildes herabwürdigt, falsche Behauptungen über mich aufstellt oder mich gar beleidigt", schreibt sie selbstbewusst und klar in dem Statement. Doch dieser Entschluss kommt nicht von irgendwoher. Wie sie selbst beschreibt, musste sie in letzter Zeit immer wieder Kommentare zu ihrem Alter oder allgemein zum Älterwerden lesen, vor allem von einer Frauengruppe. Eine Tatsache, die Julia Leischik besonders enttäuscht.