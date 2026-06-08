Julia Leischik sucht: Bitte melde dich - ein Reality-Doku-Format im Sinkflug

Das Reality-Doku-Format 'Julia Leischik sucht: Bitte melde dich' kämpft mit zunehmendem Publikumsschwund. Trotzdem kann die 19. Staffel mit soliden Quoten aufwarten, aber zum Ende hin geht dem Format die Puste aus.

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich ist ein Reality-Doku -Format, das seit 2012 im Vorabendprogramm von Sat.1 ausgestrahlt wird. Zum Ende der 19. Staffel hatte das Format mit zunehmendem Publikumsschwund zu kämpfen.

Trotzdem konnte die Staffel mit soliden Quoten aufwarten, aber zum Ende hin ging dem Format die Puste aus. Insgesamt schauten am Sonntag, dem 7. Juni 2026, knapp 400.000 Menschen weniger zu als noch zu Beginn der Ausstrahlung der aktuellen Episoden im Mai. Bei jungen Zuschauern war der Abwärtstrend noch drastischer, nur noch 130.000 Neugierige schalteten ein, was einen äußerst schwachen Marktanteil von lediglich 3,9 % und damit einen Negativ-Rekord zur Folge hatte.

Die Frage ist, wie es mit dem Format weitergeht. Die Verantwortlichen von Sat.1 haben noch nicht kommuniziert, ob es eine 20. Staffel geben wird. Aufgrund der langen Historie und der erfolgreichen Vergangenheit ist es jedoch eher wahrscheinlich, dass im kommenden Jahr eine 20.

Staffel folgen wird. Das Format ist jedoch nicht frei von Kritik. Viele Stimmen werfen den Verantwortlichen eine zu übergriffige Einmischung in das Privatleben anderer vor. Eine Frau berichtete im Jahr 2025, dass die Verantwortlichen des Senders auf sie herangetreten seien, was unnötig alte Wunden aufgerissen habe.

Zwar sei es im Anschluss zu keinem Dreh gekommen, dennoch gibt es Menschen, die aus guten Gründen nicht gefunden werden wollen





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