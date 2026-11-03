Ukrainische Behörden werfen Julia Mendel Landesverrat vor. Ihre Anwälte sehen dies als Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Details zu den Vorwürfen und Reaktionen.

Die erste Pressesprecherin des ukrainischen Präsidenten, Julia Mendel, weist die gegen sie erhobenen Vorwürfe des Landesverrat s entschieden zurück und bezeichnet diese als Angriff auf die Demokratie. Nach Angaben der ukrainischen Staatsanwaltschaft und des Sicherheitsdienstes SBU betreibt sie Informations- und Sabotageaktivitäten gegen den eigenen Staat. Die Behörde begründet den Ernst des Vorwurfs mit der Analyse ihrer öffentlichen Auftritte und sozialen Medien, die als schädlich für das Ansehen der Ukraine im Ausland interpretiert wurden.

Kritik an Führung als Sabotage gewertet

Mendel erklärt in ihren sozialen Netzwerken, dass die Grundlage für den Verdacht ihre kritischen Äußerungen in westlichen Medien sowie ihre Beiträge auf Plattformen wie X und Facebook seien. Dabei habe sie sich spezifisch mit der Aufdeckung von Korruption im Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj, der fehlenden Meinungsfreiheit und politischen Verfolgungen auseinandergesetzt. Für Mendel ist klar, dass Selenskyj damit bewiesen habe, dass ihre Kritik berechtigt war, und es sich bei den Anschuldigungen um eine evidente Einschränkung der freien Rede handle. Besonders ihr Interview mit dem US-amerikanischen Blogger Tucker Carlson und weitere Posts in den sozialen Netzwerken dienen den Anklägern als zentrale Beweismittel.

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Russische Propaganda nutzt ihre Aussagen

Die ukrainischen Behörden und die Staatsanwaltschaft führen aus, dass Mendel den Ruf des Landes international schädige und dadurch indirekt das Kreml-Regime sowie den russischen Krieg rechtfertige. Konkret werden Zitate wie der Satz, die Ukraine sei kurz vor dem Verschwinden, oder die Aussage, ihre Nation werde degradiert, als Beleg angeführt. Diese Äußerungen seien von der russischen Propaganda aufgegriffen und instrumentalisiert worden, so die offizielle Line. Zudem habe sie die aktuellen Verbote im heutigen Ukraine mit den Zuständen in der Sowjetunion verglichen, was den Vorwurf der Desinformation nährt. Das Ziel ihrer Taten sei es, international den Eindruck zu erwecken, die Ukraine verdiene keine weitere Unterstützung mehr und ihre Führung stelle ein Hindernis für den Frieden dar.

Lebenslange Haft als Preis für die Wahrheit

Mendel lebt derzeit im Ausland und steht aufgrund des geltenden Kriegsrechts vor der extremen Strafmöglichkeit einer lebenslangen Haftstrafe in ihrer Heimat. Sie bezeichnet diesen Prozess als den hohen Preis, den sie für die freie Meinungsäußerung und ihren Einsatz zur Rettung der Ukraine in der Ära Selenskyj zahlt. Trotz der drohenden härtesten Sanktion bleibt sie bei ihrer Position und sieht sich als Opfer eines politischen Systems, das Kritik nicht toleriert. Die rechtliche Lage ist für sie prekär, da sie sich physisch nicht vor Gericht stellen kann, um sich direkt gegen die Vorwürfe des SBU und der Staatsanwaltschaft zu wehren.

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Neue Ermittlungen zu Soldatenfestnahmen

Parallel zu diesem hochpolitischen Verfahren nimmt das ukrainische Staatliche Ermittlungsbüro SBI Ermittlungen zu Berichten über mutmaßlich illegale Festsetzungen von Soldaten auf. Die Behörde prüft derzeit, ob Militärangehörige in einem Haus in der Region Kiew gegen ihren Willen festgehalten wurden. In Online-Netzwerken waren zuvor Anschuldigungen geäußert worden, Wehrpflichtige einer dem Asow-Korps angegliederten Einheit der ukrainischen Nationalgarde seien wegen Fahnenflucht gewaltsam verschleppt und gefoltert worden. Das SBI warnt jedoch ausdrücklich vor der Verbreitung unbestätigter Behauptungen und Informationen in diesem Zusammenhang.

Politische Treffen und Kriegsziele

In Berlin trifft Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der ihn in seinem Amtssitz am Berliner Spreebogen empfängt und zu einem gemeinsamen Abendessen einlädt. Zuvor begrüßte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner den ukrainischen Staatschef im Bundestag. Bei seinen geplanten Gesprächen mit Russland unter US-Vermittlung nennt Selenskyj drei Prioritäten: eine Waffenruhe für Angriffe auf die Energiewirtschaft und kritische Infrastruktur, ein Ende der Blockade von Getreidetransporten über das Schwarze Meer sowie einen umfassenden Gefangenenaustausch aller gegen alle.

Forderungen an die G20-Teilnahme

Deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz fordert eine direkte Einbeziehung von Präsident Selenskyj bei den kommenden G20-Gesprächen in den USA. Wenn Russlands Präsident Putin der Einladung von Gastgeber US-Präsident Donald Trump folge, müsse zuallererst über die Ukraine gesprochen werden, erklärt Merz. Es sei völlig inakzeptabel, dass Drittstaaten über das Schicksal der Ukraine entscheiden, ohne deren Präsidenten an den Tisch zu bitten. Merz betont, dass diese Gespräche zwingend zu einem Waffenstillstand und einem verbindlichen Friedensabkommen führen müssen.