Julian Draxler gibt in einem Interview Einblicke in sein früheres Luxusleben als Jugendmillionär und erklärt die Sparstrategie seines Vaters sowie seinen Wechsel nach Katar.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Julian Draxler hat in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Capital offen über seine finanzielle Entwicklung und das Leben im Profi-Fußball gesprochen. Der 33-jährige Weltmeister von 2014 gab bekannt, dass er bereits mit 17 Jahren ein Einkommensmillionär war und die Marke von einer Million Euro auf seinem Konto mit 18 Jahren durchbrach. Diese Erkenntnis ist Teil seiner bisherigen Karriere, die ihn vom FC Schalke 04 über den VfL Wolfsburg und Paris Saint-Germain nach Katar geführt hat.

Draxler gab viel für Autos und Mode aus

Draxler räumte ein, dass er als junger Spieler viel Geld für Luxusmode und teure Autos ausgegeben habe, um mit den etablierten Profis mitzuhalten. Er beschrieb sich selbst damals als klischeehaften Fußballer, der anfänglich einige Fehler begangen habe. Zeitweise verfügte er sogar über zwei Mercedes-Fahrzeuge, was seinen hohen Ausgabenstil unterstrich. Dieses Verhalten war typisch für die Phase, in der er seinen professionellen Durchbruch feierte.

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Vaters Sparstrategie begrenzte die Ausgaben

Trotz seiner frühen finanziellen Erfolge hatte Draxlers Vater einen strengen Blick auf die Finanzen und vereinbarte eine klare Sparregel mit ihm. Die Vereinbarung sah vor, dass Draxler nur 25 Prozent seines Einkommens frei für beliebige Ausgaben verwenden durfte, während 75 Prozent gespart werden mussten. Diese Disziplin half ihm, den finanziellen Risiken des frühen Wohlstands entgegenzuwirken, obwohl er sich als Spieler noch in der Entwicklungsphase befand und seine Karriere gerade erst begann.

Kultureller Unterschied in Paris und Wolfsburg

Der Wechsel zu Paris Saint-Germain stellte für Draxler eine neue Dimension des Luxuslebens dar, wie er es zuvor nicht kannte. Er verglich das Einstandsessen in Paris, das auf Sterne-Niveau mitten in der Stadt stattfand, mit der potenziell simpleren Option in Wolfsburg, wo man vielleicht zu einem fast-Food-Provider wie Vapiano gegangen wäre. Diese Erfahrung in der französischen Hauptstadt prägte sein Verständnis für den professionellen Fußball auf höchster Ebene und zeigte den Kontrast zu seinen früheren Stationen auf.

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Rolle in der Nationalmannschaft und aktueller Status

Obwohl Draxler über großes Talent verfügte, konnte er in der deutschen Nationalmannschaft keine prägende Rolle einnehmen, was seinen Status im Team betraf. Mit 58 Länderspielen ist er ein erfahrener Akteur, doch seine Bedeutung variierte im Laufe der Jahre. Aktuell spielt er in Katar, wo er außerhalb der großen öffentlichen Aufmerksamkeit lebt. Diese Situation entspricht seinem aktuellen Lebensstil, da er den großen Zirkus nicht vermisst und sich für ein ruhigeres Dasein entschieden hat.

Leben in Katar als Rückkehr zur Unbeschwernis

Draxler erklärte gegenüber Sport1, dass er in Katar ein Leben führt, das dem seines 17-jährigen Ichs ähnelt, bezogen auf die Aufmerksamkeit. Er lebe dort ganz im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung früherer Jahre und vermisse den Druck nicht. Diese Entscheidung zeigt, wie sich seine Prioritäten verschoben haben, weg vom Rampenlicht hin zu einer privaten Sphäre, die ihm mehr Freiheit und Ruhe ermöglicht, was einen deutlichen Kontrast zu seiner Zeit als Jugendmillionär in Europa darstellt.