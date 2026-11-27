Julian Draxler offenbart im Interview sein Altersvorsorge-Konzept und die Geschichte seines ersten Millionengewinns. Ein Einblick in die finanzielle Disziplin des Weltmeisters.

Julian Draxler hat seine langjährige Medienpause durchbrochen und in einem neuen Interview des Wirtschaftsmagazins "Capital" detaillierte Einblicke in sein Privatleben gewährt. Der 33-jährige Fußballprofi erzählt von den finanziellen Weichenstellungen, die seinen Werdegang prägten, und bezieht sich dabei explizit auf die Einnahmen aus seinem Debütjahr. Draxler, der seit 2023 für den katarischen Verein Al-Ahli aktiv ist, räumt ein, dass seine frühe Karriere nicht nur von sportlichen, sondern auch von lebensstilbedingten Herausforderungen geprägt war.

Finanzielle Disziplin und Altersvorsorge

Der zentrale Punkt seines gestrigen Beitrags betrifft die strikte Trennung von Ausgaben und Ersparnissen, die er bereits früh in seiner Profilaufbahn etablierte. Julian Draxler erklärte, dass er mit seinem Vater ein konkretes Abkommen getroffen habe, das ihm bei der Verwaltung seines Gehalts half. Dieses Regelwerk sieht vor, dass er mit 25 Prozent seines Einkommens frei verfügen kann, während er 75 Prozent strikt zur Seite legen muss.

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Diese Strategie sicherte dem Weltmeister von 2014 eine stabile finanzielle Grundlage für die Zukunft ab. Draxler gibt zu, dass er in der Anfangsphase seines Berufslebens noch einige "Unsinn" angestellt habe und sich selbst als "klischeehaftes Fußballer"-Image dargestellt habe. Dennoch half ihm diese Vereinbarung, den Großteil seiner Einnahmen zu konservieren.

Er präzisierte, dass gut drei Viertel seiner Gehälter direkt in die private Altersvorsorge flossen. Dieser finanzielle Rückhalt ermöglichte es ihm, auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn oder bei Wechseln zwischen den verschiedenen Hochleistungszentren im europäischen und asiatischen Sport eine sichere Position zu halten.

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Die erste Million und frühe Karriere bei Schalke

Draxler blickt zurück auf seine Zeit bei Schalke 04, wo er insgesamt 153 Mal in der Bundesliga zum Einsatz kam. Sein Debüt in Deutschlands höchster Spielklasse gab er im Januar 2011 bei einer 0:1-Niederlage gegen den Hamburger SV. Zu diesem Zeitpunkt war der Stürmer gerade einmal 17 Jahre und 117 Tage alt und stellte damit den Rekord als jüngster Debütant in der Geschichte des Vereins.

Seine ersten Schritte in der Bundesliga waren geprägt von sieben Minuten Einsatzzeit beim Debüt, wonach er in seiner ersten Saison insgesamt 15 Mal auflief. Diese Spielminuten bedeuteten für ihn nicht nur sportliche Erfahrung, sondern auch eine spürbare Steigerung seiner Einkünfte. Draxler verriet nun, dass der Weg zu seiner ersten Million unter anderem durch teure Kleidung und Autos finanziert wurde.

Er beschreibt diese Phase als Zeit des Aufbaus und des Lernens. Der frühere Nationalspieler gab offen zu, dass er in dieser Lebensphase noch keine große finanzielle Disziplin an den Tag legte. Doch die Erfahrung mit seinen Einnahmen formte seine Haltung gegenüber Geld, was ihm später half, seine Karriere an verschiedenen Standorten zu bewältigen.

Von Wolfsburg nach Paris und Doha

Im Jahr 2015 verließ Julian Draxler seinen Stammverein Schalke 04 für eine Ablösesumme von 43 Millionen Euro und wechselte zu Wolfsburg. Diese Entscheidung markierte einen wichtigen Schritt in seiner Karriere, der ihm neue sportliche und soziale Rahmenbedingungen bescherte. Er verglich die Lebensstile der verschiedenen Städte, in denen er spielte.

Draxler merkte an, dass man in Wolfsburg vielleicht eher zu Vapiano gegangen wäre, während man in Paris auf Sterne-Niveau mitten in der Stadt essen geht. Dieser kulturelle Wechsel spiegelt sich auch in seinem weiteren Berufsverlauf wider. Im Jahr 2017 zahlte Paris Saint-Germain 36 Millionen Euro für seine Verpflichtung.

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Nach fünf Jahren in der französischen Hauptstadt liehen die Franzosen Draxler im Jahr 2022 an Benfica Lissabon in Portugal aus. Dort sammelte er neue Erfahrungen, bevor er 2023 endgültig nach Katar wechselte. Dort schloss er sich Al-Ahli an und verlängerte seinen Vertrag bis ins Jahr 2028.

Nationale Erfolge und aktuelle Perspektive

Neben seinem Vereinskarriere-Verlauf bleibt Draxlers Beitrag zur deutschen Nationalmannschaft ein fester Bestandteil seines Ansehens. Er bestritt insgesamt 58 Länderspiele für die DFB-Elf. Ein besonderer Höhepunkt in dieser Zeit war der Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 2014.

Die Kombination aus sportlichen Erfolgen und der heute bekannten finanziellen Vorsorgestrategie zeichnet sein Profil als modernen Sportler aus. Durch die offenen Aussagen im "Capital"-Interview demonstriert Draxler Transparenz gegenüber seinen Fans und der Öffentlichkeit. Er zeigt, dass auch Spitzensportler von klassischen finanziellen Risiken betroffen sein können.

Die jetzige Situation bei Al-Ahli bietet ihm eine lange Perspektive bis 2028. Die Entscheidung, einen Teil seiner früheren Einnahmen in die Altersvorsorge zu stecken, hat sich für ihn als sinnvolle Maßnahme erwiesen. Sein bisheriges Wirken in Katar steht nun unter dem Zeichen der Kontinuität und der aufgearbeiteten Lehren aus den vorangegangenen Jahren in Deutschland und Frankreich.