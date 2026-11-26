Der Fußballprofi Julian Draxler gibt Einblicke in sein frühes Millionengeschäft und den Wechsel vom Luxusleben in Paris zum ruhigeren Alltag in Katar, wobei er eine wichtige Sparstrategie seines Vaters hervorhebt.

Mit 18 hat Julian Draxler die erste Million auf dem Konto. Am Anfang seiner Karriere habe er „einigen Unsinn“ angestellt. Für Luxusmode und Autos gab er viel aus.

Sein Vater stellte eine Regel auf. Zwei Mercedes und Essen beim Sterne-Koch in Paris: Der 2014er-Weltmeister Julian Draxler hat über das Luxusleben im Profifußball berichtet.

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„Mit 17 war ich Einkommensmillionär. Die erste Million auf dem Konto habe ich dann mit 18 geknackt“, sagte der 58-malige Nationalspieler dem Wirtschaftsmagazin „Capital“. Einen Teil des Geldes habe er damals für Luxusmode und teure Autos ausgegeben, er habe mit den gestandenen Profis mithalten wollen, berichtete der heute 33-Jährige, der einst mit 17 Jahren sein Profidebüt beim FC Schalke 04 gegeben hatte.