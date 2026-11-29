Bei ihr gerät er richtig ins Schwärmen!

Auf dem roten Teppich gibt Julian F.M. Stoeckel stets die makellose Diva, doch abseits der Kameras läuft im Alltag des Entertainers rein gar nichts von allein.

Einkaufen, Putzen, Wäsche waschen? Für ihn ein Ding der Unmöglichkeit. Im RTL-Interview lüftet Stoeckel nun das Geheimnis um die wichtigste Frau an seiner Seite.verfolgt, kennt ihn als schillernde Society-Größe mit spitzer Zunge und makellosem Auftritt. Doch hinter der glitzernden Fassade verbirgt sich privat ein Mann, der nach eigener Aussage im praktischen Leben völlig aufgeschmissen wäre.

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Ohne die eine Dame, die im Hintergrund diskret die Fäden zieht, würde im Hause Stoeckel schlichtweg das pure Chaos ausbrechen. Doch um wen handelt es sich bei der Herzensdame des TV-Stars? – und sie ist niemand Geringeres als seine unverzichtbare Haushälterin. Während andere Prominente gern das Bild des perfekten Allrounders pflegen, gibt Julian F.M.