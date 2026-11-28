Rückraumspieler Julian Köster erleidet einen Muskelfaserriss und muss pausieren. Dies gefährdet seine Teilnahme an der WM 2027 und belastet Bundestrainer Alfred Gislason.

Die deutschen Handballer müssen einen massiven Rückschlag vor der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft verkraften, nachdem Julian Köster einen Muskelfaserriss erlitten hat. Der 26 Jahre alte Rückraumspieler des THW Kiel muss ausgerechnet in dieser kritischen Phase eine Zwangspause einlegen und wird dem Kader der Nationalmannschaft wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Der Verletzungsvorfall betrifft die Wadenmuskulatur, was die Heilungsdauer erheblich beeinflusst.

Verletzungsdetails und zeitliche Einordnung des Ausfalls

Laut Angaben des Sportsenders "Sport Bild" ist konkret die Wadenmuskulatur von Julian Köster betroffen. Die medizinische Einschätzung geht aktuell von einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen aus. Diese Prognose stellt den Spieler vor eine harte zeitliche Frist, da er sich wenige Wochen vor dem offiziellen Beginn der WM-Vorbereitung verletzt hat. Seine Abwesenheit wurde bereits beim letzten Spiel des THW Kiel am Freitagabend deutlich, als die Kieler den Bergischen HC mit 34:26 besiegten und Köster nicht im Aufgebot stand.

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Die medizinische Abteilung des Vereins arbeitet unter Hochdruck daran, die Regeneration zu beschleunigen. Das THW Kiel hofft zumindest, dass Julian Köster noch vor dem Jahreswechsel wieder auf dem Spielfeld stehen kann. Diese Zeitspanne ist kritisch, da sie direkt in die Phase der finalen Kaderfindung für die nationale Elf reicht. Jeder Tag zählt, um die vier bis sechs Wochen lange Pause so weit wie möglich zu verkürzen.

Bedeutung für die Nationalmannschaft und Trainer

Für den isländischen Bundestrainer Alfred Gislason ist der Verlauf der Genesung von Julian Köster von höchster strategischer Bedeutung. Der Rückraumspieler nimmt in der deutschen Nationalmannschaft eine zentrale Rolle ein, die nicht nur auf seinen offensiven Qualitäten beruht, sondern insbesondere auch auf seiner Stabilität in der Defensive. Ein Verlust dieses Leistungsträgers würde das Gleichgewicht der Defensive erheblich stören und den Trainingsaufbau der gesamten Mannschaft beeinflussen.

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Gislason wird den Heilungsfortschritt in den kommenden Wochen genau beobachten müssen. Bis zur offiziellen Bekanntgabe des verkleinerten WM-Kaders am 14. Dezember bleiben nur wenige Tage. Diese Frist wird den Trainer unter Druck setzen, Entscheidungen über die Besetzung der Rückraumpositionen zu treffen, falls sich der Zustand von Julian Köster nicht drastisch verbessert. Die Unsicherheit um seinen Status erschwert die taktische Planung für das Heimturnier.

Kaderplanung und Vorbereitungsausblick in München

Viktor Szilagyi, der Geschäftsführer des THW Kiel, hat die Ziele der Vereinsmedizin klar definiert. Er erklärte, dass Julian Köster und das medizinische Personal alles daran setzen, ihn im Idealfall noch im Dezember fit zu bekommen. Diese Aussage spiegelt die Hoffnung wider, dass eine Rückkehr vor den Feiertagen möglich ist, auch wenn die offizielle Prognose von vier bis sechs Wochen Auszeit länger erscheint.

Die nächste wichtige Zäsur für Alfred Gislason und den Verband tritt am 3. Januar ein, wenn er seine Mannschaft in München zum offiziellen Auftakt der WM-Vorbereitung versammelt. Bis zu diesem Termin liegen gut fünf Wochen, was den Zeitraum der Verletzung von Julian Köster vollständig abdeckt. Der Start der Handball-WM ist am 13. Januar angesetzt, was bedeutet, dass die Vorbereitung in vollem Gange sein wird, wenn die ersten Entscheidungen über die Kaderzusammensetzung getroffen wurden.

Strategische Zitterpartie für den deutschen Verband

Die voraussichtliche Ausfallzeit von Julian Köster macht diese Verletzung zu einer echten Zitterpartie für das deutsche Handball-Team. Die Kombination aus der kurzen verbleibenden Zeit bis zur Kaderbenennung und der notwendigen Erholungsphase des Spielers schafft eine hohe Spannung für alle Beteiligten. Die Mannschaft muss sich auf einen Spielmodus ohne einen ihrer wichtigsten Abwehrakademiker einstellen, was die strategische Tiefe im Rückraum herausfordert.

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Die Situation unterstreicht die Knappheit der verfügbaren Leistungsträger im deutschen Kader. Jedes wichtige Mitglied wird für das Heimturnier benötigt, und der Ausfall eines Defensivspezialisten dieser Kategorie ist bitter zu verschmerzen. Die nächsten vier Wochen werden entscheidend darüber bestimmen, ob Julian Köster doch noch das Aufgebot für die Weltmeisterschaft erreichen kann oder ob Alfred Gislason auf eine Alternative zurückgreifen muss.