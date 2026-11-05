Julian Krenn spielt Benni in Guten Zeiten, schlechten Zeiten auf RTL

Das aufstrebende Schauspieltalent Julian Krenn wird ab dem 11. September 2026 als 16-jähriger Benni in der erfolgreichen deutschen Daily-Soap Guten Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen sein.

Das vielversprechende Schauspiel-Talent Julian Krenn verstärkt den Cast der erfolgreichsten deutschen Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Der 2004 in Budapest geborene Schauspieler übernimmt ab dem 11. September 2026 die Rolle des 16-jährigen Benni in der bekannten Serie von RTL. Sein Engagement markiert einen bedeutenden Schritt in der Karriere des jungen Künstlers, der bereits in namhaften US-amerikanischen Produktionen wie "FBI: International" und "Pretty Lethal" Erfahrungen vor der Kamera sammeln konnte.

Der 16-jährige Charakter Benni, den Julian Krenn verkörpert, ist als Sohn des GZSZ-Urgesteins John Bachmann definiert. Die Handlung rund um die Figur sieht vor, dass er wie sein Darsteller im Ausland aufgewachsen ist und nun ein neues Leben in Berlin beginnen muss. Die Serie thematisiert dabei die unerwartete Situation, in der sich John Bachmann wiederfindet, der sich nun plötzlich mit seiner neuen Rolle als Teenager-Vater auseinandersetzen muss.

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Biografische Wurzeln und Ausbildung

Julian Krenn verbrachte seine Kindheit zwischen verschiedenen europäischen Städten, was seine kulturelle Prägung maßgeblich beeinflusste. Als Sohn deutsch-österreichischer Eltern wurde er in Budapest geboren, doch die ersten acht Lebensjahre verbrachte er in Prag. Anschließend zog die Familie zurück in die ungarische Hauptstadt Budapest, wo er seine Jugend verbrachte, das Abitur machte und seine Leidenschaft für das Schauspiel entdeckte. Er stand dort bereits früh auf der Bühne und trat in Stücken wie "Peter Pan" oder "Rudolf the Red-Nosed Reindeer" auf.

Was ursprünglich als Hobby begann, wurde später professionell weiterentwickelt. Von 2022 bis 2025 studierte Julian Krenn Schauspiel an der Academy of Performing Arts in Prag. Diese fundierte Ausbildung ermöglichte es ihm, seine Talente über Jahre hinweg im Theater zu entfalten, bevor er 2020 erstmals vor der Kamera sein Können unter Beweis stellte. Dieser Schritt ebnete ihm den Weg ins internationale Film- und Fernsehgeschäft.

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Reaktion und emotionale Bedeutung

Die Möglichkeit, Teil der bekannten deutschen Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu werden, empfindet Julian Krenn als besondere Ehre. Er beschreibt sein Engagement als einen Traum, der nun in Erfüllung geht. Für den gebürtigen Budapester ist es nicht nur ein beruflicher Meilenstein, sondern auch eine persönliche Bereicherung, da er in der Rolle des Benni Aspekte seines eigenen Lebens widerspiegelt sieht. Die Ausstrahlung der ersten Folge mit seiner Figur findet am 11. September 2026 auf dem Sender RTL statt.

Der Schauspieler lebt aktuell in Potsdam, wo er sich nach eigenen Angaben immer mehr wohl fühlt und heimisch wird. Die Stadt bietet ihm einen stabilen Lebensmittelpunkt, der ihn zwischen den Dreharbeiten zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" unterstützt. Hier kann er zur Ruhe kommen und sich auf die anstehenden Auftritte konzentrieren, während er gleichzeitig sein Leben außerhalb der Branche etabliert.

Persönliche Leidenschaften und Hintergrund

Wenn Julian Krenn nicht für die Daily-Soap vor der Kamera steht, sucht er Ausgleich in Bewegung, Musik und Ruhe. Zu seinen regelmäßigen Aktivitäten zählen Schwimmen, Radfahren, Kochen, Singen und Meditation, mit denen er nach einem langen Drehtag abschaltet. Darüber hinaus sind Klavier- und Gitarrespielen f fester Bestandteil seiner Freizeitbeschäftigungen und tragen zu seiner künstlerischen Entfaltung bei.

Über den aktuellen Beziehungsstatus des Schauspielers liegen keine öffentlichen Informationen vor. Es ist nicht bekannt, ob Julian Krenn Single ist oder sich in einer Beziehung befindet. Diese Privatsphäre wahrt er bewusst abseits der Öffentlichkeit, während seine berufliche Laufbahn weiter an Fahrt aufnimmt. Zusätzlich zu Deutsch und Englisch spricht er fließend Ungarisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch, was seine Vielseitigkeit unterstreicht.

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Einfluss auf die Serie und das Publikum

Die Einführung von Benni durch Julian Krenn bringt neue Dynamik in die Storylines von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die Charakterentwicklung rund um die Beziehung zwischen Vater und Sohn wird voraussichtlich eine zentrale Rolle spielen. Das Publikum kann gespannt sein, wie sich die familiären Konflikte und die Anpassung an das neue Leben in Berlin entwickeln werden. Die Produktion profitiert von der frischen Energie und der internationalen Erfahrung des jungen Darstellers.

Die Serie bleibt eine der angesehensten Sendungen im deutschen Fernsehen und zieht weiterhin ein breites Publikum an. Mit der Ergänzung durch Julian Krenn zeigt sich, dass das Team um "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nach neuen Gesichtern und frischen Perspektiven sucht, um die Geschichte weiterzuentwickeln. Die化学反应 zwischen den alten und neuen Charakteren wird dabei entscheidend sein. Fans der Serie werden in der kommenden Episode am 11. September 2026 die erste Begegnung mit dem neuen Schauspieler erleben.

Die Karriere von Julian Krenn zeigt, dass klassische Ausbildung und modernes Showbusiness Hand in Hand gehen können. Sein Weg von Budapest über Prag nach Potsdam und schließlich vor die Kameras von RTL illustriert die globale Natur der heutigen Unterhaltungsindustrie. Er repräsentiert eine neue Generation von Schauspielern, die sprachlich und kulturell flexibel sind und damit internationale Produktionen bereichern. Diese Entwicklung spiegelt auch den Wandel der deutschen Soap-Produktion wider, die zunehmend auf diverse Talente setzt.