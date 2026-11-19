Der elfjährige Julian Luginger starb an Knochenkrebs. Sein Vater erinnert sich an sein Leben als europäisches Tischtennis-Talent und den Weg vom FC Red Bull Salzburg zum Kampf gegen die Krankheit.

Julian Luginger, ein elfjähriger Wunderkinder im Tischtennis, ist vor wenigen Wochen an den Folgen eines aggressiven Knochentumors verstorben. Seine Karriere begann nicht an den Tischen, sondern auf dem Fußballfeld, wo er als Siebenjähriger sogar für die Akademie von Red Bull Salzburg trainierte. Nach einer Enttäuschung fand er jedoch seinen wahren Weg im Tischtennis und stieg bis zur Nummer eins in Europa auf. Nun blickt sein Vater Ernst Bernthaler auf das kurze, aber intensive Leben seines Sohnes zurück.

Der Wendepunkt von Fußball zu Tischtennis

Die sportliche Laufbahn des Jungen aus Österreich nahm eine unerwartete Richtung, als er aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Red Bull Salzburg aussortiert wurde. Dieser Moment prägte sein weiteres Leben, da er sich entschied, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. In einem Gespräch mit seinem Vater erklärte er damals klar, dass sie das Tischtennis nun durchziehen würden, statt aufzugeben.

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Diese Entschlossenheit zahlte sich schnell aus. Julian entwickelte sich zu einem der außergewöhnlichsten Talente seiner Jahrgangsstufe im Tischtennis. Seine Leistungen führten dazu, dass er als Bester in Europa und zweitbester Spieler der Welt galt. Für die Teilnahme an wichtigen Turnieren und Lehrgängen wurde er von der Schule offiziell freigestellt, um sich voll auf das Training konzentrieren zu können.

Werte vor Erfolgen im Sport

Obwohl die sportlichen Erfolge immens waren, betonte sein Vater Ernst Bernthaler, dass nicht die Pokale das Wichtigste waren. Für ihn war entscheidend, wie Julian mit anderen Menschen umging. Er beschrieb seinen Sohn als liebenswert und hilfsbereit, selbst gegenüber schwächeren Spielern, denen er mit Nettheit und Liebevollem zur Seite stand.

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Seine großen Vorbilder waren etablierte Profis wie der schwedische Weltklassespieler Truls Möregårdh. Dieser ist bekannt für seinen markanten sechseckigen Schläger. Die Marke Stiga, die diesen Schläger vertreibt, spielte für den jungen Talent auch eine besondere Rolle, da seine erste Ausrüstung dieser Marke für ihn etwas ganz Besonderes darstellte.

Der Kampf gegen den Knochentumor

Innerhalb weniger Wochen verwandelte sich der Traum von Olympia und Weltmeisterschaften in einen schweren Kampf ums Überleben. Nachdem bei dem Mädchen ein aggressiver Knochentumor diagnostiziert worden war, versuchten die Eltern, ihn vor der Härte der Diagnose zu schützen. Sie hielten die volle Wahrheit zunächst von ihm fern, während die behandelnden Ärzte von einem Tumor sprachen.

Die letzte Woche vor seinem Tod beschrieb Ernst Bernthaler als absoluten Horror. Die medizinischen Optionen waren erschreckend begrenzt, sodass die Ärzte keine weiteren Möglichkeiten mehr sahen. Um bei seinem Sohn zu sein, kündigte der Vater seinen Job in einem Sportfachgeschäft. Versuche, Proben nach Wien und Salzburg zu schicken, um doch noch eine Chance zu finden, blieben erfolglos.

Letzte Momente und Vermächtnis

Auch in seinen letzten Tagen behielt das Tischtennis eine zentrale Bedeutung für den jungen Sportler. Obwohl er aufgrund seines Zustands nicht mehr stehen konnte, spielte er noch einmal für wenige Minuten mit seinem Vater. Der Wunsch, einfach den Ball hören zu können, stand im Vordergrund.

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Parallel dazu verfolgte er auf seinem iPad die Turnierergebnisse seiner Idole. Die Familie plant nun, auf seinem Grab eine Tischtennisplatte aus Stein aufstellen zu lassen. Freunde und Unterstützer sammeln bereits Spenden für dieses Projekt, um das Andenken an das außergewöhnliche Talent und den hilfsbereiten Menschen für die Zukunft zu bewahren.